МИНСК, 2 мая – Sputnik. 9 мая будет отмечаться 72-я годовщина Победы. Для большинства жителей стран постсоветского пространства, потерявших в борьбе с фашизмом 27 миллионов человек, День Победы – святой праздник.

Однако политические реалии сегодня таковы, что в некоторых странах предпринимаются попытки фальсифицировать историю и исказить факты.

Участники мероприятия расскажут о том, как отмечается праздник Победы в их странах сегодня, а также поделятся своими фронтовыми историями.

В Минске:

генерал-майор танковых войск в отставке, ветеран войны и Вооруженных сил СССР, участник Сталинградской и Курской битв, освобождения Украины, Молдовы, Прибалтики, Беларуси и Минска, Восточной Пруссии Александр Федорович ФЕНЬ,

Доцент исторического факультета Белорусского государственно университета, кандидат исторических наук Кузьма КОЗАК.

В Бишкеке:

координатор Бессмертного полка в Бишкеке Зульфира Шарафовна ХАЙБУЛЛИНА.

В Киеве:

директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел РУДЯКОВ,

историк, публицист Александр КАВЕРИН.

В Тбилиси:

ветеран Великой Отечественной войны, майор, командир роты, воевавший 977 дней от Сталинграда до Берлина Николоз ЧАРАШВИЛИ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в среду, 03мая, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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