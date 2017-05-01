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Видеомост, посвященный Дню победы в Великой Отечественной войне

02.05.2017 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая – Sputnik. 9 мая будет отмечаться 72-я годовщина Победы. Для большинства жителей стран постсоветского пространства, потерявших в борьбе с фашизмом 27 миллионов человек, День Победы – святой праздник.

Однако политические реалии сегодня таковы, что в некоторых странах предпринимаются попытки фальсифицировать историю и исказить факты.

Участники мероприятия расскажут о том, как отмечается праздник Победы в их странах сегодня, а также поделятся своими фронтовыми историями.

В Минске:

  • генерал-майор танковых войск в отставке, ветеран войны и Вооруженных сил СССР, участник Сталинградской и Курской битв, освобождения Украины, Молдовы, Прибалтики, Беларуси и Минска, Восточной Пруссии Александр Федорович ФЕНЬ,
  • Доцент исторического факультета Белорусского государственно университета, кандидат исторических наук Кузьма КОЗАК.

В Бишкеке:

  • координатор Бессмертного полка в Бишкеке Зульфира Шарафовна ХАЙБУЛЛИНА.

В Киеве:

 

  • директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел РУДЯКОВ,
  • историк, публицист Александр КАВЕРИН.

 

    В Тбилиси:

    • ветеран Великой Отечественной войны, майор, командир роты, воевавший 977 дней от Сталинграда до Берлина Николоз ЧАРАШВИЛИ.

    Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в среду, 03мая, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

    Аккредитация:

    E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
    Тел.: +375 17 237 83 65;
    Моб.: +375 29 550 06 31.

    Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

     
    Теги: Минск
     
     
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    В среду, 3 мая, в 12:00, в пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Бишкек – Киев – Тбилиси, посвященный Дню победы в Великой Отечественной войне.

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