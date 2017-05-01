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Видеомост, посвященный Дню победы в Великой Отечественной войне
02.05.2017 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая – Sputnik. 9 мая будет отмечаться 72-я годовщина Победы. Для большинства жителей стран постсоветского пространства, потерявших в борьбе с фашизмом 27 миллионов человек, День Победы – святой праздник.
Однако политические реалии сегодня таковы, что в некоторых странах предпринимаются попытки фальсифицировать историю и исказить факты.
Участники мероприятия расскажут о том, как отмечается праздник Победы в их странах сегодня, а также поделятся своими фронтовыми историями.
В Минске:
В Бишкеке:
В Киеве:
В Тбилиси:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в среду, 03мая, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В среду, 3 мая, в 12:00, в пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Бишкек – Киев – Тбилиси, посвященный Дню победы в Великой Отечественной войне.
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