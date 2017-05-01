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Рост экономики России в 2017 году составит 1,1%, в 2018 году — 1,4%, прогнозирует Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана. Но на реальном росте может негативно сказаться геополитика, отмечают эксперты.

Эксперты Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) прогнозируют, что экономика России вырастет на 1,1% в 2017 году и на 1,4% в 2018 году. Об этом говорится в докладе "Экономическое и социальное исследование Азии и Тихоокеанского региона 2017", передает РБК .

Основной причиной роста станут относительно высокие цены на нефть, указывают авторы. В то же время такой "оптимистичный прогноз" может измениться из-за геополитической напряженности, отмечается в докладе. Кроме того, оценка сделана исходя из предположения о большей стабильности обменного курса рубля. В докладе указывается, что повышение мировых цен на нефть уже привело к уменьшению макроэкономической нестабильности в России и это, в частности, выразилось в укреплении национальной валюты.

Эксперты отмечают, что в среднесрочной перспективе потенциал роста экономики может увеличиться за счет структурных реформ. Эти реформы должны быть направлены на содействие конкуренции на рынках, модернизацию производственных технологий. Кроме того, необходимо решить проблему сокращения рабочей силы, считают в ООН.

Неудовлетворительные экономические показатели и низкий уровень располагаемых доходов в последние несколько лет подорвали социальное развитие России, полагают эксперты Экономической и социальной комиссии. В докладе отмечаются меры экономической поддержки, которые предприняло правительство России: рекапитализация банков, гарантии госпредприятиям, выплаты социальных пособий.

При этом, по оценкам комиссии, другие страны из региона Северной и Центральной Азии (к ней авторы доклада относят Россию), за исключением Азербайджана, продемонстрируют больший рост. Так, эксперты ЭСКАТО прогнозируют рост экономики Узбекистана в районе 7,4% (и в 2017, и в 2018 годах), Туркмении — 6,5 и 6,8% соответственно.

В конце апреля министр финансов России Антон Силуанов также отмечал, что без проведения структурных реформ экономический рост упрется в "потолок потенциала". Этот потолок Силуанов оценил в 1,5% в год.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард 18 апреля заявила о том, что экономика России вышла из "сложного кризиса" и вышла на территорию развития. При этом МВФ ожидает рост экономики страны в размере 1,4% в 2017 году.

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) является региональной комиссией Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Комиссия оказывает техническую помощь правительствам стран, включая подготовку кадров, и осуществляет проекты, направленные на стимулирование роста и улучшения социально-экономических условий. Членами ЭСКАТО являются 53 государства, еще девять стран находятся в статусе ассоциированных членов.