Минское «Динамо» объявило об отставке главного тренера команды Сергея Боровского. К матчу 6 тура «Динамо-Минск» — «Гомель» команду готовят помощники Сергея Боровского во главе с Игорем Гуриновичем.



Сергей Боровский. Фото: dinamo-minsk.by

61-летний наставник покидает свой пост после поражения от одного из аутсайдеров нынешнего чемпионата страны «Городеи» (0:1). В 5 турах команда Сергея Боровского одержала 3 победы и потерпела 2 поражения и с 9 очками располагается на 5-й строке в турнирной таблице, всего в 2 баллах от лидера высшей лиги борисовского БАТЭ. При этом в межсезонье у команды из-за массовых отравлений игроков был провален первый тренировочный сбор. А на втором ослабленные отравлениями организмы футболистов сразила простуда. Уже на старте сезона нескольких ключевых игроков выбили из строя травмы.

В Кубке Беларуси минское «Динамо» выбыло в четвертьфинале, по сумме двух встреч уступив дорогу брестскому «Динамо», которое затем выбило еще и борисовский БАТЭ, а в финале сразится с солигорским «Шахтером».

Сергей Боровский стал главным тренером минского «Динамо» летом 2016 года, сменив на этом посту сербского специалиста Вука Рашовича. Под началом Боровского минские динамовцы стали бронзовыми призерами чемпионата Беларуси-2016.

Сергей Боровский был 31-м главным тренером минского «Динамо» с тех пор, как хозяином команды в 1999 году стал бизнесмен Юрий Чиж.

Отметим, что весной 2016 года, после того как Юрий Чиж был водворен в СИЗО КГБ, его сын Сергей был избран на пост председателя наблюдательного совета минского «Динамо».

1. Юрий Курненин (ноябрь 1999 — июнь 2000)

2. Павел Родненок (июнь 2000 — декабрь 2000)

3. Александр Пискарев (Россия) (декабрь 2000 — июль 2001)

4. Георгий Кондратьев (исполняющий обязанности, июль 2001 — октябрь 2001)

5. Эдуард Малофеев (октябрь 2001 — апрель 2002)

6. Андрей Зыгмантович (апрель 2002 — октябрь 2002)

7. Вениамин Арзамасцев (исполняющий обязанности, октябрь 2002 — ноябрь 2002)

8. Георги Гюров (Болгария) (декабрь 2002 — май 2003)

9. Анатолий Байдачный (май 2003 — ноябрь 2003)

10. Петр Шубин (Россия) (декабрь 2003 — май 2004)

11. Юрий Шуканов (май 2004 — май 2005)

12. Александр Башмаков (май 2005 — июль 2005)

13. Александр Рябоконь (Украина) (июль 2005 — май 2006)

14. Алексей Петрушин (Россия) (май 2006 — ноябрь 2006)

15. Петр Качуро (ноябрь 2006 — апрель 2007)

16. Александр Хацкевич (апрель 2007 — ноябрь 2007)

17. Игорь Криушенко (ноябрь 2007 — сентябрь 2008)

18. Славолюб Муслин (Сербия) (сентябрь 2008 — июль 2009)

19. Кирилл Альшевский (июль 2009 — август 2009)

20. Сергей Гуренко (август 2009 — май 2010)

21. Сергей Солодовников (исполняющий обязанности, май 2010)

22. Владимир Гольмак (май 2010 — ноябрь 2010)

23. Олег Василенко (Россия) (декабрь 2010 — май 2011)

24. Сергей Овчинников (Россия) (май 2011 — ноябрь 2011)

25. Александр Седнев (декабрь 2011 — июль 2012)

26. Олег Протасов (июль 2012 — июнь 2013)

27. Роберт Маскант (июнь 2013 — декабрь 2013)

28. Владимир Журавель (декабрь 2013 — декабрь 2014)

29. Душан Угрин-младший (декабрь 2014 — апрель 2015)

30. Вук Рашович (май 2015 — июль 2016)

31. Сергей Боровский (июль 2016 — май 2017).