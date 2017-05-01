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Минское "Динамо" объявило об отставке главного тренера
Минское «Динамо»
61-летний наставник покидает свой пост после поражения от одного из аутсайдеров нынешнего чемпионата страны «Городеи» (0:1). В 5 турах команда Сергея Боровского одержала 3 победы и потерпела 2 поражения и с 9 очками располагается на 5-й строке в турнирной таблице, всего в 2 баллах от лидера высшей лиги борисовского БАТЭ. При этом в межсезонье у команды из-за массовых отравлений игроков был провален первый тренировочный сбор. А на втором ослабленные отравлениями организмы футболистов сразила простуда. Уже на старте сезона нескольких ключевых игроков выбили из строя травмы.
В Кубке Беларуси минское «Динамо» выбыло в четвертьфинале, по сумме двух встреч уступив дорогу брестскому «Динамо», которое затем выбило еще и борисовский БАТЭ, а в финале сразится с солигорским «Шахтером».
Сергей Боровский стал главным тренером минского «Динамо» летом 2016 года, сменив на этом посту сербского специалиста Вука Рашовича. Под началом Боровского минские динамовцы стали бронзовыми призерами чемпионата Беларуси-2016.
Сергей Боровский был 31-м главным тренером минского «Динамо» с тех пор, как хозяином команды в 1999 году стал бизнесмен Юрий Чиж.
Отметим, что весной 2016 года, после того как Юрий Чиж был водворен в СИЗО КГБ, его сын Сергей был избран на пост председателя наблюдательного совета минского «Динамо».
1. Юрий Курненин (ноябрь 1999 — июнь 2000)
31. Сергей Боровский (июль 2016 — май 2017).
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Минское "Динамо" объявило об отставке главного тренера команды Сергея Боровского.
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