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Лукашенко – послу Украины: можете на нас рассчитывать
Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 мая принял верительные грамоты послов из Азербайджана, Ирана, Бельгии, Нидерландов, Норвегии, Новой Зеландии, Мальтийского Ордена, Армении, Греции, Руанды, Израиля, Украины.
Принимая верительные грамоты от посла Украины Игоря Кизимы, он сказал, что белорусы издавна живут в добрососедстве с ее народом. "Нас объединяют многовековая история и схожая культура, а также тесные экономические связи. Предоставив минскую переговорную площадку для урегулирования ситуации в восточной Украине, мы будем делать все необходимое для восстановления там мира и спокойствия. В этом плане вы можете на нас рассчитывать", - заявил президент,
Напомним, что 28 апреля президент Украины
А белорусский президент за два дня до того
Между тем в марте посольство Украины в Беларуси вынуждено было
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 мая принял верительные грамоты послов из Азербайджана, Ирана, Бельгии, Нидерландов, Норвегии, Новой Зеландии,...
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