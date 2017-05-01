Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 мая принял верительные грамоты послов из Азербайджана, Ирана, Бельгии, Нидерландов, Норвегии, Новой Зеландии, Мальтийского Ордена, Армении, Греции, Руанды, Израиля, Украины.

Принимая верительные грамоты от посла Украины Игоря Кизимы, он сказал, что белорусы издавна живут в добрососедстве с ее народом. "Нас объединяют многовековая история и схожая культура, а также тесные экономические связи. Предоставив минскую переговорную площадку для урегулирования ситуации в восточной Украине, мы будем делать все необходимое для восстановления там мира и спокойствия. В этом плане вы можете на нас рассчитывать", - заявил президент, сообщили в его Администрации .

Напомним, что 28 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил , что взял с Александра Лукашенко «твердые заверения» в полной безопасности для Украины очередных белорусской-российских учений, даже несмотря на то, что Беларусь находится в союзнических отношениях с РФ.

А белорусский президент за два дня до того сообщил о намерении в ближайшее время при содействии Красного Креста направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему «и по одну сторону, и по другую сторону баррикад». По его словам, Минск будет делать все необходимое для урегулирования конфликта на востоке Украины, чтобы братские народы жили в дружбе и согласии.