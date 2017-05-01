В Париже первомайское шествие, в котором участвовали не менее 30 тысяч человек, переросло в столкновения с полицией, передает Sputnik Франция. Шествие было организовано местными профсоюзами.

Камни и "коктейли"

Несколько раз мероприятие прерывалось столкновениями с радикально настроенными молодыми людьми, которые бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью и камни.



Sputnik / Виктор Толочко Первомайский митинг оппозиции прошел в Минске

Некоторые хулиганы начали бить стекла на остановках транспорта, а также вырвали опору с дорожным знаком и подожгли мусор. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.

В результате столкновений четыре полицейских получили ранения, среди них одна женщина, которая получила ожоги и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Нападение на "маевке" в Бельгии

Еще один инцидент на 1 мая произошел в бельгийском Льеже — мужчина, вооруженный ножом, напал на федерального депутата и одного из лидеров партии труда Рауля Эдеба. При этом Эдеб, получив ранение в ногу, произнес речь, которую подготовил для участников первомайского митинга, а только после был госпитализирован.

Правоохранители задержали нападавшего, им оказался 62-летний местный житель турецкого происхождения. При обыске у него была найдена бомба со слезоточивым газом, кухонный нож, а также записи, в которых он обвинял политика.

Мирный Минск

В Минске 1 мая прошла несанкционированная акция оппозиции. Участники мероприятия собрались на Октябрьской площади в 14:00 . По различным оценкам, на площади было до нескольких сотен человек. Представители правоохранительных органов неоднократно предупреждали собравшихся о том, что митинг не санкционирован, однако участники акции прошли до площади Независимости.

Милиция не вмешивалась в проведения мероприятия. Шествие завершилось мирно спустя час .