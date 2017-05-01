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Первомай: от "коктейлей Молотова" в Париже до поножовщины в Бельгии
02.05.2017 12:03 — Разное | Sputnik Беларусь
В Париже первомайское шествие, в котором участвовали не менее 30 тысяч человек, переросло в столкновения с полицией, передает Sputnik Франция. Шествие было организовано местными профсоюзами.
Камни и "коктейли"
Несколько раз мероприятие прерывалось столкновениями с радикально настроенными молодыми людьми, которые бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью и камни.
Sputnik / Виктор Толочко
Некоторые хулиганы начали бить стекла на остановках транспорта, а также вырвали опору с дорожным знаком и подожгли мусор. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.
В результате столкновений четыре полицейских получили ранения, среди них одна женщина, которая получила ожоги и была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Нападение на "маевке" в Бельгии
Еще один инцидент на 1 мая произошел в бельгийском Льеже — мужчина, вооруженный ножом, напал на федерального депутата и одного из лидеров партии труда Рауля Эдеба. При этом Эдеб, получив ранение в ногу, произнес речь, которую подготовил для участников первомайского митинга, а только после был госпитализирован.
Правоохранители задержали нападавшего, им оказался 62-летний местный житель турецкого происхождения. При обыске у него была найдена бомба со слезоточивым газом, кухонный нож, а также записи, в которых он обвинял политика.
Мирный Минск
В Минске 1 мая прошла несанкционированная акция оппозиции.
Милиция не вмешивалась в проведения мероприятия.
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Акции протеста прошли в День Труда в ряде стран мира, в частности, в Париже демонстрация переросла в стычку с правоохранителями. Смотрите кадры инцидента.
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