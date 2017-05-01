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Украинские пограничники отказали во въезде гражданам Беларуси

02.05.2017 12:27 — Разное | БДГ  
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Пограничники совместно с полицией не пустили в страну восьмерых иностранцев, в числе которых - трое белорусов. Их подозревают в том, что в годовщину трагедии в Одессе они могли бы участвовать в провокациях.

Как передает УНИАН, мужчины крепкого телосложения, которые якобы прибыли для участия в спортивных соревнованиях. В страну не пустили троих граждан Беларуси и четверо граждан Кыргызстана, прилетевшие авиарейсом «Минск — Одесса». Восьмой — гражданин России, он прибыл из Дубая в аэропорт «Борисполь». 

По информации правоохранителей, всех этих людей пригласила одна и та же общественная организация. Скорее всего, она привлекала боевиков на Куликово поле в Одессу, которые также участвовали в попытках силового захвата зданий государственных органов власти. При этом иностранцы не смогли указать четкой цели своего путешествия в Украину.

Пограничная служба Украины сообщает, что накануне  годовщины трагедии в Одессе принимаются усиленные меры безопасности.

Напомним, что 2 мая 2014 года во время столкновений в Одессе между пророссийскими и украинскими активистами погибли 48 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Пограничники совместно с полицией не пустили в страну восьмерых иностранцев, в числе которых - трое белорусов. Их подозревают в том, что в годовщину трагедии в...

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