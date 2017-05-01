|
В первую неделю мая будет прохладно
02.05.2017 12:35 — Разное | Ежедневник
фото: vlg-media.ru
На предстоящей неделе сохранится прохладная и контрастная погода. Средняя декадная температура воздуха по Беларуси ожидается на 2°C ниже климатической нормы.
Об этом
В среду, 3 мая, будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем по западу дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура ночью +1 +6°С, днем +12 +18°С.
В четверг ночью в юго-западных районах, днем преимущественно по юго-западной половине республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью слабый туман. Температура воздуха ночью 0, +7°С, по юго-западу +8 +10°С; днем +7 +14°С, по юго-востоку +15 +18°С.
5 мая преимущественно по юго-западной половине республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью слабый туман. Температура воздуха ночью 0, +7°С, по юго-западу страны +8 +10°С, по Витебской области при прояснениях до -2°С; днем +10 +17°С, по югу до +18°С.
В выходные погода существенно не изменится.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На предстоящей неделе сохранится прохладная и контрастная погода. Средняя декадная температура воздуха по Беларуси ожидается на 2°C ниже климатической нормы.
|
Архив (Разное)
Комментарии