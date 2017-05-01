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На предстоящей неделе сохранится прохладная и контрастная погода. Средняя декадная температура воздуха по Беларуси ожидается на 2°C ниже климатической нормы.

Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

В среду, 3 мая, будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем по западу дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура ночью +1 +6°С, днем +12 +18°С.

В четверг ночью в юго-западных районах, днем преимущественно по юго-западной половине республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью слабый туман. Температура воздуха ночью 0, +7°С, по юго-западу +8 +10°С; днем +7 +14°С, по юго-востоку +15 +18°С.

5 мая преимущественно по юго-западной половине республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью слабый туман. Температура воздуха ночью 0, +7°С, по юго-западу страны +8 +10°С, по Витебской области при прояснениях до -2°С; днем +10 +17°С, по югу до +18°С.

В выходные погода существенно не изменится.

