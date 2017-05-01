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Беларусь в состоянии обеспечить своим зарубежным партнерам выход на огромный рынок Евразийского экономического союза, заявил Александр Лукашенко, принимая 2 мая верительные грамоты у послов ряда стран.

"В настоящее время Беларусь председательствует в Центрально-Европейской инициативе. Благодаря этому у нас появились новые возможности для более широкого вовлечения государства в европейские интеграционные процессы", – сказал Александр Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

Глава государства напомнил, что титульной темой белорусского председательства в ЦЕИ избрано продвижение совместимости в Большой Европе. "Согласитесь, в контексте нынешней нестабильной обстановки и беспрецедентных вызовов она имеет особое значение", – подчеркнул президент.

Он также заметил, что нынешний год знаменателен и тем, что в Минске пройдет сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Событие для нашей страны важное и ответственное. На сессии планируется обсудить вопросы укрепления взаимного доверия и сотрудничества в регионе ОБСЕ. Принимая высокий форум, Беларусь имеет возможность начать конструктивный диалог с представителями многих европейских государств", – сказал президент.

Лукашенко обратил внимание на то, что Беларусь в состоянии обеспечить зарубежным партнерам выход на огромный рынок Евразийского экономического союза, что повышает ее привлекательность в торгово-экономическом и инвестиционном плане.

"Стремление Беларуси к открытости подтверждается введением в начале 2017 года безвизового режима въезда для граждан 80 стран. За прошедший период такой возможностью воспользовались туристы и предприниматели в том числе и из тех государств, которые вы представляете. Все это создает основу для активизации делового и человеческого общения", – продолжил глава государства.

Президент также заметил, что текущий год объявлен в стране Годом науки и задачи в этой сфере поставлены грандиозные. "По приоритетным для себя направлениям исследований Беларусь планирует через десять лет войти в число лидирующих государств. У нас сохранилась и развивается мощная академическая наука, представленная десятками крупных исследовательских центров и высших учебных заведений. Надеемся на вашу активную помощь в организации научного и студенческого обмена, установлении университетских связей и реализации совместных научно-технических проектов", – сказал Александр Лукашенко.

