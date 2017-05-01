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Эксперт: банки не станут раздавать всем желающим крупные суммы без справок
Отмена обязательных справок о доходах при кредитовании вряд ли приведет к ощутимому росту проблемной задолженности.
Как заявила финансовый консультант компании "ТелетрейдБел" Жанна Кулакова, белорусы в большинстве своем всегда были добропорядочными кредитополучателями и не создавали банкам значительных проблем. Кроме того, отметила она, банки не станут так просто раздавать всем желающим крупные суммы без справок. «Поэтому никаких рисков для банковской системы принятое решение не несет», - сказала Кулакова, передает
Консультант подчеркнула, что потребительское кредитование является одним из важнейших драйверов потребительского спроса, который в свою очередь стимулирует экономический рост. Поэтому такая мера может способствовать улучшению динамики ВВП Беларуси.
«Скорее всего, теперь снова наберут популярность так называемые кредиты на товары, которые выдаются прямо в магазинах на крупные покупки. Отсутствие бумажной волокиты вкупе со снижением процентных ставок по кредитам подстегнет спрос белорусов на дорогостоящие товары», - считает она.
Напомним, что с 1 мая белорусские банки
Постановление в 2014 году в первую очередь нанесло удар по быстрым кредитам, которые банки часто выдавали в магазинах, в течение 20-30 минут покупатель мог получить кредит прямо на месте. При этом покупатели не думали о том, что такие кредиты - очень дорогие. Таким образом, НББ
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Отмена обязательных справок о доходах при кредитовании вряд ли приведет к ощутимому росту проблемной задолженности.
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