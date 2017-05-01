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Эксперт: банки не станут раздавать всем желающим крупные суммы без справок

02.05.2017 12:48 — Разное | БДГ  
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Отмена обязательных справок о доходах при кредитовании вряд ли приведет к ощутимому росту проблемной задолженности.

Как заявила финансовый консультант компании "ТелетрейдБел" Жанна Кулакова, белорусы в большинстве своем всегда были добропорядочными кредитополучателями и не создавали банкам значительных проблем. Кроме того, отметила она, банки не станут так просто раздавать всем желающим крупные суммы без справок. «Поэтому никаких рисков для банковской системы принятое решение не несет», - сказала Кулакова, передает БелТА.

Консультант подчеркнула, что потребительское кредитование является одним из важнейших драйверов потребительского спроса, который в свою очередь стимулирует экономический рост. Поэтому такая мера может способствовать улучшению динамики ВВП Беларуси.

«Скорее всего, теперь снова наберут популярность так называемые кредиты на товары, которые выдаются прямо в магазинах на крупные покупки. Отсутствие бумажной волокиты вкупе со снижением процентных ставок по кредитам подстегнет спрос белорусов на дорогостоящие товары», - считает она.

Напомним, что с 1 мая белорусские банки вольны самостоятельно определять подходы оценки кредитоспособности физлиц. Это связано с тем, что прекратило действие постановление Нацбанка от 18 апреля 2014 года № 253 "О некоторых вопросах предоставления кредитов физическим лицам и финансирования под уступку денежного требования (факторинга)".

Постановление в 2014 году в первую очередь нанесло удар по быстрым кредитам, которые банки часто выдавали в магазинах, в течение 20-30 минут покупатель мог получить кредит прямо на месте. При этом покупатели не думали о том, что такие кредиты -  очень дорогие. Таким образом, НББ вел борьбу с растущими долгами по кредитам населения.

 
 
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Отмена обязательных справок о доходах при кредитовании вряд ли приведет к ощутимому росту проблемной задолженности.

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