В ГАИ Мингорисполкома рассказали, что 1 мая в 18:30 в ГАИ позвонили жители улицы Волоха и сообщили, что по их улице на автомобиле Mercedes едет предположительно нетрезвый водитель.

"В течение десяти минут сотрудники ГАИ Московского района прибыли на место происшествия. Водитель "Мерседеса", мужчина, 1977 года рождения, остановился по требованию сотрудников. По внешним признакам было очевидно, что он находится в состоянии алкогольного опьянения", — рассказал Sputnik начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.



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Требование предъявить документы мужчина проигнорировал и хотел продолжить движение. Инспектор ГАИ попытался вынуть ключ зажигания, но в это время нарушитель нажал на педаль акселератора.

"В ходе движения автомобиля сотрудник ГАИ с риском для своей жизни и здоровья пытался остановить нарушителя. Однако при резком повороте автомобиля на большой скорости он не удержался и упал. Злоумышленника удалось остановить через несколько минут после преследования", — рассказали в ГАИ.

Во время задержания нарушитель повредил несколько автомобилей — патрульную машину ГАИ и случайную Skoda.

Факт алкогольного опьянения подтвердился, в крови нарушителя обнаружилось 2,7 промилле.

В ГАИ уточнили, что автомобиль нарушителя поставлен на охраняемую стоянку, в его отношении составлено девять административных протоколов. Он и ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов, был судим.

Инспектор, который пытался остановить нарушителя, получил телесные повреждения. Назначен ряд экспертиз. Однако на вопрос Sputnik о самочувствии инспектора, в ГАИ сказали, что он чувствует себя нормально.