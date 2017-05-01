С 1 мая 2017 года в Беларуси прекращено действие требования Национального банка о предоставлении справок о доходах для оценки кредитоспособности физических лиц. Мнение о том, как эта мера повлияет на работу банков и доступность кредитных ресурсов для конечных потребителей, на радио Sputnik Беларусь высказал старший аналитик группы компаний "Forex-клуб" Валерий Полховский.

"Каких-то существенных послаблений, насколько доступными для нас сейчас будут кредитные ресурсы, мы сейчас вряд ли увидим, потому что все банки все равно будут обеспокоены качеством своих кредитных портфелей, они же несут риски за эти кредитные портфели своими собственными деньгами", — отметил Полховский.

Эксперт предположил, что у коммерческих банков Беларуси изменится методология оценки платежеспособности и надежности заемщиков. Однако банки наверняка будут обращаться к существующим мировым практикам для создания некой унифицированной системы оценки.

"Мы сейчас стоим на пороге того, что может несколько измениться сама процедура. Вероятно, произойдет упрощение административных процедур, идентификации самого клиента, но сомневаюсь, что это приведет к существенному увеличению доступности кредитных ресурсов для конечных потребителей", — считает Полховский.



© Sputnik / Виктор Толочко Банки могут больше не требовать справки о доходах для выдачи кредитов

Как отметил эксперт, в мировой практике много различных подходов оценки платежеспособности и надежности кредитополучателей, самый распространенный из них — это единая база данных кредитных историй и расчета кредитных очков. Это наднациональный институт, который ведет учет того, как все клиенты оплачивают свои кредиты. Все коммерческие банки предоставляют в базу данных информацию по своим кредитополучателям и далее могут отслеживать их кредитные истории.

Что касается отмены требования Национального банка Беларуси о предоставлении справок о доходах для оценки кредитоспособности физических лиц, это одна из мер по либерализации бизнеса в нашей стране, считает эксперт.

"Здесь открывается свобода для коммерческих банков в том, как им упростить процедуру проверки своих заемщиков, подстроить ее под свою систему безопасности и внутренние стандарты банка, а не встраивать в свой банк некие внешние стандарты. Это мера, в первую очередь, упрощает работу банка, хотя есть ощущение, что будет выработан некий унифицированный подход, который все банки будут использовать", — резюмировал Полховский.

Как ранее сообщал Sputnik, Национальный банк Беларуси с 1 мая отменил принятое в 2014 году постановление №253, согласно которому коммерческие банки для оценки кредитоспособности граждан были обязаны требовать предоставление справок о доходах, размере пенсии, а также документы о предоставлении адресной социальной помощи и иные документы, отражающие материальное состояние физических лиц.

Таким образом, с 1 мая 2017 года банки самостоятельно определяют методику оценки кредитоспособности физических лиц, в том числе при определении перечня сопутствующих документов, предоставляемых заявителем.

Комментарий старшего аналитика группы компаний "Forex-клуб" Валерия Полховского слушайте на радио Sputnik Беларусь.