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Лукашенко заявил, что Беларусь готова сделать все для восстановления мира в Украине

02.05.2017 12:58 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко заявил, что Беларусь готова сделать все для восстановления мира в Украине

фото: president.gov.by

Президент принял верительные грамоты у посла украинского государства и отметил, что Минск готов делать все необходимое для восстановления мира в Украине.

"Нас объединяют многовековая история и схожая культура, а также тесные экономические связи. Предоставив минскую переговорную площадку для урегулирования ситуации в восточной Украине, мы будем делать все необходимое для восстановления там мира и спокойствия. В этом плане вы можете на нас рассчитывать", – сказал Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты посла Украины Игоря Кизима во вторник.

Как сообщает президентская пресс-служба, верительные грамоты главе государства также вручили послы Азербайджана, Ирана, Бельгии, Нидерландов, Норвегии, Новой Зеландии, Мальтийского Ордена, Армении, Греции, Руанды, Израиля.

Обращаясь к послам, Александр Лукашенко заявил о готовности оказать всем им всяческое содействие в осуществлении их дипломатической деятельности. "Закрытых тем для любого из присутствующих послов в Беларуси нет. Предлагайте – все ваши предложения будут учтены, все ваши пожелания будут исполнены в самый короткий промежуток времени", – заверил президент.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент принял верительные грамоты у посла украинского государства и отметил, что Минск готов делать все необходимое для восстановления мира в Украине.

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