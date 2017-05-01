В ночь на 1 мая самолет рейса Москва — Бангкок авиакомпании «Аэрофлот» попал в «воздушную яму». Из-за «турбулентности ясного неба» непристегнутых пассажиров неожиданно выбросило из кресел, около 20 человек получили травмы. 42.TUT.BY разобрался, почему возникает непредсказуемая турбулентность и чем она опасна.



Изображение: flightaware.com

27 пострадавших

В самолете «Аэрофлота» инцидент случился поздно ночью за 20 минут до начала снижения. Табло «пристегните ремни» было выключено. Самолет сначала резко набрал высоту, а после опустился. Тех, кто не был пристегнут, выбросило из кресел.

«В результате сильного толчка самолет подбросило на 100−200 метров вверх, часть не пристегнутых пассажиров по инерции оказались выброшены в проход и получили травмы», — сообщил « Интерфакс » со ссылкой на информированный источник в столице Таиланда.

По данным сервиса Flight Radar , за считанные минуты лайнер сначала поднялся на 210 м, а потом так же резко вернулся на прежний курс — с 10,6 километра до 10,8 и обратно. При этом его скорость сначала резко упала, а потом восстановилась.



Изображение: flightradar24.com

Травмы различной степени тяжести получили 27 пассажиров. Судя по видео из салона, вещи заметно разбросало. Сильнее всего пострадали те, кто сидел в хвосте самолета, люди с серьезными травмами лежали прямо в проходах.

Публикация от Rostik Rusev (@krlrgstk) Апр 30 2017 в 9:42 PDT

Публикация от Margarita (@mdovgaya) Май 1 2017 в 3:09 PDT

Откуда в небе ямы?

Причиной инцидента признали «турбулентность ясного неба» — опасное явление, которое особенно сложно предсказать. Чтобы понять, откуда она берется, нужно разобраться, как появляются обычные «воздушные ямы».

Пассажиры чувствуют тряску, когда самолет переходит из восходящего потока воздуха в нисходящий или наоборот. Также причиной «болтанки», как называют ее пилоты, может быть смена ветра.

«Первое, что нужно понять — в разных точках земли разные температуры поверхности, — объясняет Том Банн, отставной пилот, терапевт и основатель программы по борьбе со страхом полетов. — К примеру, поверхность озера холоднее, чем берега вокруг, а вспаханные поля отличаются по температуре от невспаханных. Теплый воздух легче, чем холодный. Теплый воздух поднимается, а холодный — опускается. Когда самолет встречает изменяющийся поток воздуха, мы чувствуем то, что называют «воздушной ямой».

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«Воздушными ямами» называют проявления турбулентности в полете. Турбулентность встречается часто и в большинстве случаев не представляет опасности. Пилот сравнивает это явление с проездом автомобиля по ухабам или лодкой, плывущей по волнам. Самые сильные «провалы», как правило, происходят в районе гроз.

Струйное течение и «сдвиг ветра»

Турбулентность ясного неба — это «болтанка», которая случается при визуальном отсутствии облаков. Это явление намного сложнее предсказать, так как оно происходит на большой высоте — в тропосфере (7 — 12 километров).

Турбулентность ясного неба обычно возникает на границах высотного струйного течения под влиянием других атмосферных факторов.

Струйное течение — это узкая зона сильного ветра в верхних слоях тропосферы. Скорость ветра на оси может превышать 25 м/с. Это течение может достигать сотни километров в ширину и тысячи километров в длину, по вертикали его «толщина» — 2−4 км. Струи в течениях перемещаются в виде извивающихся «воздушных рек» и в основном направлены к востоку.

Также появлению турбулентности ясного неба способствуют температурный градиент (перепад температур в определенном направлении), « сдвиг ветра » (резкое изменение скорости или направления ветра на относительно небольшом участке) и « подветренные волны » (появляются при преодолении ветром горного хребта и вызывают турбулентный горизонтальный вихрь).



Изображение: pixabay.com

«В нашем случае последствия оказались минимальные»

Стандартные радары самолета не могут обнаружить турбулентность ясного неба. «„Турбулентность ясного неба“ возникает не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение, — объяснили представители „Аэрофлота“. — Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места».

Однако существуют способы предсказать это явление заранее. Российские ученые умеют определять при помощи особых лидаров — аналога радара, который работает на основе данных о рассеянии света.

Как отмечают в «Аэрофлоте», турбулентность ясного неба — нередкое явление. Каждый год фиксируется около 750 подобных случаев. Самолет российской авиакомпании был готов к таким нагрузкам. «В нашем случае последствия оказались минимальные, так как парк самолетов „Аэрофлота“ самый новый и самый хороший», — рассказал пилот лайнера.

Однако последствия таких инцидентов зависят от от типа самолета. Известен случай гибели Боинга 707 на горе Фудзи в Японии в 1966 году. В результате расследования официальной причиной катастрофы признали амомально сильную турбулентность при абсолютно ясной погоде. Нагрузки на конструкции оказались намного выше допустимых, из-за чего самолет разрушился в воздухе.