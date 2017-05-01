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"Самолет подбросило на 200 метров вверх". Как возникает "турбулентность ясного неба"
В ночь на 1 мая самолет рейса Москва — Бангкок авиакомпании «Аэрофлот» попал в «воздушную яму». Из-за «турбулентности ясного неба» непристегнутых пассажиров неожиданно выбросило из кресел, около 20 человек получили травмы. 42.TUT.BY разобрался, почему возникает непредсказуемая турбулентность и чем она опасна.
27 пострадавших
В самолете «Аэрофлота» инцидент случился поздно ночью за 20 минут до начала снижения. Табло «пристегните ремни» было выключено. Самолет сначала резко набрал высоту, а после опустился. Тех, кто не был пристегнут, выбросило из кресел.
«В результате сильного толчка самолет подбросило на 100−200 метров вверх, часть не пристегнутых пассажиров по инерции оказались выброшены в проход и получили травмы», — сообщил «
По данным сервиса
Травмы различной степени тяжести получили 27 пассажиров. Судя по видео из салона, вещи заметно разбросало. Сильнее всего пострадали те, кто сидел в хвосте самолета, люди с серьезными травмами лежали прямо в проходах.
Откуда в небе ямы?
Причиной инцидента
Пассажиры чувствуют тряску, когда самолет переходит из восходящего потока воздуха в нисходящий или наоборот. Также причиной «болтанки», как называют ее пилоты, может быть смена ветра.
«Первое, что нужно понять — в разных точках земли разные температуры поверхности, —
«Воздушными ямами» называют проявления турбулентности в полете. Турбулентность встречается часто и в большинстве случаев не представляет опасности. Пилот сравнивает это явление с проездом автомобиля по ухабам или лодкой, плывущей по волнам. Самые сильные «провалы», как правило, происходят в районе гроз.
Струйное течение и «сдвиг ветра»
Турбулентность ясного неба — это «болтанка», которая случается при визуальном отсутствии облаков. Это явление намного сложнее предсказать, так как оно происходит на большой высоте — в тропосфере (7 — 12 километров).
Турбулентность ясного неба обычно
Струйное течение — это узкая зона сильного ветра в верхних слоях тропосферы. Скорость ветра на оси может превышать 25 м/с. Это течение может достигать сотни километров в ширину и тысячи километров в длину, по вертикали его «толщина» — 2−4 км. Струи в течениях перемещаются в виде извивающихся «воздушных рек» и в основном направлены к востоку.
Также появлению турбулентности ясного неба способствуют температурный градиент (перепад температур в определенном направлении), «
«В нашем случае последствия оказались минимальные»
Стандартные радары самолета не могут обнаружить турбулентность ясного неба. «„Турбулентность ясного неба“ возникает не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение, —
Однако существуют способы предсказать это явление заранее. Российские ученые
Как отмечают в «Аэрофлоте», турбулентность ясного неба — нередкое явление. Каждый год фиксируется около 750 подобных случаев. Самолет российской авиакомпании был готов к таким нагрузкам. «В нашем случае последствия оказались минимальные, так как парк самолетов „Аэрофлота“ самый новый и самый хороший», —
Однако последствия таких инцидентов зависят от от типа самолета. Известен
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42.TUT.BY разобрался, почему возникает непредсказуемая турбулентность и чем она опасна.
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