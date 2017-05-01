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УКС "Восток" строит для нуждающихся квартиры в Дражне: "квадрат" - 1,1 и 1,5 тысячи рублей
Госзастройщик УКС «Восток» предлагает для нуждающихся квартиры в своем новом доме № 3 по генплану в Дражне. Цена квадрата в нем — 1163 и 1509 рублей.
Это уже третий дом УКСа в Дражне.
Дом № 3 начали строить в марте, ввести планируют в ноябре. Квартиры в нем могут строить нуждающиеся по направлению администрации Партизанского района.
Дом будет 10-этажный на 90 квартир, из которых 10 однокомнатных, 42 двухкомнатные, 38 трехкомнатных. В каждой квартире предусмотрена отделка обоями, линолеум, плитка в ванной и туалете, встроенные шкафы.
Стоимость квадратного метра на дату опубликования проектной декларации — 1163 рубля 66 копеек для нормируемой площади, 1509 рублей 69 копеек — для площади, превышающей нормируемую. Для заключения договоров предлагается 83 квартиры: 36 «трешек», 39 «двушек» и 8 «однушек».
Нормируемая площадь для нуждающихся — 15 метров на человека. То есть, если нуждающийся c семьей в три человека строит квартиру общей площадью 65 квадратных метров, то 45 метров будут считать по 1163 рубля за метр, остальные пятнадцать — по 1509 рублей.
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Квартиры в 10-этажном доме будут с отделкой.
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