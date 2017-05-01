Госзастройщик УКС «Восток» предлагает для нуждающихся квартиры в своем новом доме № 3 по генплану в Дражне. Цена квадрата в нем — 1163 и 1509 рублей.

Это уже третий дом УКСа в Дражне. Второй дом , например, УКС строил для нуждающихся и многодетных. Все три дома входят в проект комплексной реконструкции квартала усадебной жилой застройки по ул. Дражня.



Дом № 2 в Дражне почти готов

Дом № 3 начали строить в марте, ввести планируют в ноябре. Квартиры в нем могут строить нуждающиеся по направлению администрации Партизанского района.

Дом будет 10-этажный на 90 квартир, из которых 10 однокомнатных, 42 двухкомнатные, 38 трехкомнатных. В каждой квартире предусмотрена отделка обоями, линолеум, плитка в ванной и туалете, встроенные шкафы.





Стоимость квадратного метра на дату опубликования проектной декларации — 1163 рубля 66 копеек для нормируемой площади, 1509 рублей 69 копеек — для площади, превышающей нормируемую. Для заключения договоров предлагается 83 квартиры: 36 «трешек», 39 «двушек» и 8 «однушек».

Нормируемая площадь для нуждающихся — 15 метров на человека. То есть, если нуждающийся c семьей в три человека строит квартиру общей площадью 65 квадратных метров, то 45 метров будут считать по 1163 рубля за метр, остальные пятнадцать — по 1509 рублей.