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Лукашенко: мне не нужны реформы ради реформ
Во вторник 2 мая у президента прошло совещание по совершенствованию правового регулирования в отдельных сферах экономической деятельности.
«Сегодня предстоит рассмотреть ряд проектов, направленных на совершенствование законодательства в отдельных сферах белорусской экономики. Речь идет о внедрении на финансовом рынке нашей страны нового, дополнительного механизма погашения долгов, а также о введении современных форм учета платежей в транспортной сфере. Кроме того, предлагаются новации по обороту табачных изделий и электронных сигарет», -
Как заявил Лукашенко, представленные правовые акты затрагивают достаточно широкий круг предприятий, финансовых структур и непосредственно граждан страны.
Лукашенко спросил у участников совещания о том, в чем суть предлагаемых новаций, каков ожидаемый экономический и социальный эффект, насколько предлагаемые документы системны, актуальны и востребованы.
«Никакой надуманности быть не должно. Мне не нужны никакие реформы ради реформ. Если это реформа, то это совершенствование. Если нужна коренная какая-то ломка без совершенствования, обоснуйте. Давайте спокойно работать. Если не хватает чего-то, в том числе и этих норм права, хорошо, давайте будем принимать», - заявил президент.
Отметим, что в марте этого года стало известно о том, что в Беларуси электронные сигареты планируется приравнять к табачным изделиям, а монополистом в сфере их ввоза в страну
Напомним, что разговоры про реформы Лукашенко
Фото: president.gov.by
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Во вторник 2 мая у президента прошло совещание по совершенствованию правового регулирования в отдельных сферах экономической деятельности.
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