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Лукашенко: мне не нужны реформы ради реформ

02.05.2017 13:21 — Разное | БДГ  
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Во вторник 2 мая у президента прошло совещание по совершенствованию правового регулирования в отдельных сферах экономической деятельности.

«Сегодня предстоит рассмотреть ряд проектов, направленных на совершенствование законодательства в отдельных сферах белорусской экономики. Речь идет о внедрении на финансовом рынке нашей страны нового, дополнительного механизма погашения долгов, а также о введении современных форм учета платежей в транспортной сфере. Кроме того, предлагаются новации по обороту табачных изделий и электронных сигарет», - сказал Александр Лукашенко.

Как заявил Лукашенко, представленные правовые акты затрагивают достаточно широкий круг предприятий, финансовых структур и непосредственно граждан страны.

Лукашенко спросил у участников совещания о том, в чем суть предлагаемых новаций, каков ожидаемый экономический и социальный эффект, насколько предлагаемые документы системны, актуальны и востребованы.

«Никакой надуманности быть не должно. Мне не нужны никакие реформы ради реформ. Если это реформа, то это совершенствование. Если нужна коренная какая-то ломка без совершенствования, обоснуйте. Давайте спокойно работать. Если не хватает чего-то, в том числе и этих норм права, хорошо, давайте будем принимать», - заявил президент.

Отметим, что в марте этого года стало известно о том, что в Беларуси электронные сигареты планируется приравнять к табачным изделиям, а монополистом в сфере их ввоза в страну станет государство. Это предусмотрено проектом обновленного декрета №28, который предполагает введение лицензирования любой деятельности, связанной с электронными сигаретами.

Напомним, что разговоры про реформы Лукашенко приказал прекратить еще в прошлом году. Тогда он заявил, что необходимо навести порядок и установить дисциплину, а также работать в тем, что есть у государства. 

Фото: president.gov.by

 
 
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Во вторник 2 мая у президента прошло совещание по совершенствованию правового регулирования в отдельных сферах экономической деятельности.

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