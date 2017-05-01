Впервые в ТРЦ Galleria Minsk с 3 по 20 мая пройдет бесплатная выставка фотографий Беларуси, снятых с высоты птичьего полета.

Для остроты ощущения минчанам и гостям столицы предложат надеть шлем виртуальной реальности и рассмотреть город с высоты на 360 градусов, сообщили в компании velcom, выступившей одним из организаторов экспозиции работ фотографа Павла Поташникова.

Выставка предлагает взглянуть на Беларусь с неожиданного ракурса. Снимки сняты с разной высоты, и на них с трудом можно узнать даже знакомые с детства места. Автор выставки белорусский фотограф Павел Поташников намеренно рассчитывает слегка запутать посетителей и тем самым придать экспозиции большую интерактивность.

«Это не просто набор снимков, снятых с высоты. Выставка предлагает новый взгляд на места, которые кажутся нам известными или обыденными. Для многих станет откровением то, что они увидят на экспозиции. И в этом, собственно, заключена её идея – предложить взглянуть на Беларусь с новых ракурсов как тем, кто её объездил и изучил досконально, так и тем, кто о ней мало что знает. Каждый найдет на выставке что-то для себя», – пояснил Павел Поташников.

Выставка состоит из 27 панорамных фотографий, сделанных в разных уголках Беларуси. На снимках можно увидеть центр Минска, Борисов и Несвижский замок, белорусские леса и реки. На подготовку фотографий ушло более года: в поисках колоритных мест автор объездил разные уголки страны, а фотографии делал с квадрокоптера. Каждый снимок отражает отдельную реальность с её историей и современным колоритом.

Посетители могут смотреть на фотографии как воочию, так и в шлемах виртуальной реальности. Специально для этого velcom сделал фотографии в современном формате 360 градусов. Технологии призваны создать эффект присутствия: у зрителей должно сложится впечатление, что они, подобно птице, парят над местом и могут выбрать собственный ракурс, чтобы потом сравнить с авторским оригиналом.

«Текущая выставка уникальна по многим причинам. Прежде всего, мы показали многие уголки страны с высоты птичьего полета. Кроме того, технологии виртуальной реальности позволили нам не только лучше передать атмосферу местности, но и предложить зрителям самим найти свой ракурс, – отметили в velcom. – Наконец, благодаря технологиям каждый может повторить этот «головокружительный» опыт и поделиться им с остальными: снять и сразу же передать фотографии по 3G-сети velcom, которой сейчас покрыто 97% территории Беларуси».

Выставка пройдет на первом этаже в ТРЦ Galleria Minsk с 3 по 20 мая. Вход для всех желающих свободный.