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Греция договорилась с международными кредиторами о параметрах реформ в экономике

02.05.2017 13:16 — Разное | Ежедневник  
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Греция договорилась с международными кредиторами о параметрах реформ в экономике

фото: 360tv.ru

Греция достигла договоренности по пакету реформ с иностранными кредиторами. За частичное списание долга страна сократит пенсии, повысит налоги, реформирует трудовое законодательство и энергетическую отрасль.

Представители кредиторов регулярно проводят проверки выполнения своих требований Грецией. В противном случае перечисление стране кредитов невозможно, а без них существует риск дефолта Греции по обязательствам перед другими кредиторами. Дефолт Греции может иметь непредсказуемые последствия для всей еврозоны, сообщило РИА «Новости».

Вторая оценка ситуации в Греции кредиторами длится уже несколько месяцев в рамках уже третьей программы финансовой помощи. Проблемы представляют соцстрахование, трудовая реформа и энергетика.

Без кредитов Греция не сможет обслуживать госдолг в 180% ВВП, или 326 млрд евро.

Кредиторами выступают Еврокомиссия, Европейский центробанк, Международный валютный фонд и Европейский механизм стабильности.

 
 
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Греция достигла договоренности по пакету реформ с иностранными кредиторами. За частичное списание долга страна сократит пенсии, повысит налоги, реформирует...

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