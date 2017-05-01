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Греция достигла договоренности по пакету реформ с иностранными кредиторами. За частичное списание долга страна сократит пенсии, повысит налоги, реформирует трудовое законодательство и энергетическую отрасль.

Представители кредиторов регулярно проводят проверки выполнения своих требований Грецией. В противном случае перечисление стране кредитов невозможно, а без них существует риск дефолта Греции по обязательствам перед другими кредиторами. Дефолт Греции может иметь непредсказуемые последствия для всей еврозоны, сообщило РИА «Новости» .

Вторая оценка ситуации в Греции кредиторами длится уже несколько месяцев в рамках уже третьей программы финансовой помощи. Проблемы представляют соцстрахование, трудовая реформа и энергетика.

Без кредитов Греция не сможет обслуживать госдолг в 180% ВВП, или 326 млрд евро.

Кредиторами выступают Еврокомиссия, Европейский центробанк, Международный валютный фонд и Европейский механизм стабильности.