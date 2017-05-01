С 1 мая по 30 сентября пенсионеры могут ездить в поездах региональных линий экономкласса по льготному тарифу. Им нужно платить 50% от стоимости проезда.



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Воспользоваться льготой смогут мужчины старше 60,6 лет, а женщины — старше 55,6 лет.

Для покупки проездных документов со скидкой нужно предъявлять в кассах оригиналы пенсионных удостоверений.

При этом скидки не предоставляются в электропоездах региональных линий бизнес-класса (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.