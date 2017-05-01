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МИД Беларуси представил свою новую эмблему. Предыдущая давно устарела, новую разработали геральдисты.

Об этом TUT.BY рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Дмитрий Мирончик.

2 мая ведомство опубликовало новую эмблему на странице в Twitter. По словам Дмитрия Мирончика, впервые знак использовали еще на открытках МИД к Новому году. Новую атрибутику вводят постепенно, это целый пакет.

Эмблема имеет форму круга, с синей надписью по краю, стилизованным орнаментом в цветах флага посередине, а также гербом республики в центре. Выбирали из более чем нескольких десятков вариантов, в том числе от творческих союзов.

«В итоге доверились профессиональным геральдистам. (…) Эмблема должна соответствовать определенным канонам и традициям геральдики министерств, ведомств и других госучреждений Беларуси. Во-вторых, были требования по цветовой гамме. Обязательны цвета национального флага для эмблемы МИД, чтобы быть узнаваемыми для зарубежных партнеров. А насыщенный синий цвет является одним из традиционных в символике дипломатической профессии. Также на эмблеме легко узнать символ нашего традиционного белорусского орнамента, это было для нас важно и дорого», — рассказал Дмитрий Мирончик.

Автор эмблемы — Виктор Ляхор, член Геральдического совета при президенте и Международного союза дизайнеров. Он создал символику для многих органов госуправления Беларуси, награды и ведомственный мундир; работал над гербами и флагами городов. Специалист в области военной символики.

По словам Мирончика, не случайно символику представили в соцсетях. Ведомство надеется, что она будет хорошо узнаваемой и привлекать взгляд к сообщениям.

Предыдущей эмблеме уже много лет — это изображение одного из зданий МИД на синем фоне. Она устарела больше десятка лет назад, когда изменилось само здание. Идеи для новой эмблемы обсуждали еще с 2012 года.