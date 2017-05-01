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Генеральный прокурор Александр Конюк не исключает в перспективе введение в Беларуси института ювенальной юстиции. Об этом он заявил журналистам перед открытым диалогом в Академии управления при Президенте Беларуси.

"В принципе, у нас говорится о ювенальной юстиции, но отдельных институтов в этом отношении нет. Наверное, придем к тому, что со временем появятся и ювенальные суды, и ювенальная прокуратура. Пока идет только специализация", – сказал Александр Конюк.

В частности, в Генпрокуратуре есть отдел по делам несовершеннолетних. Некоторые судьи специализируются именно на рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних. Следователи проходят специальную подготовку. Ювенальной юстицией необходимо заниматься, уверен генпрокурор. Некоторые уголовные дела в отношении несовершеннолетних отличаются особой жестокостью, передает БЕЛТА .

В Беларуси пока еще "не очень близко подошли к теме ювенальной юстиции, как и гендерной. Но мировая практика говорит, что это очень серьезная сфера", – отметил он.

Что касается резонансных уголовных дел с участием подростков, из этого не надо делать излишнего пиара, считает Александр Конюк