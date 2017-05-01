Несмотря на расстояние между Беларусью и Казахстаном, проблемы в вопросах борьбы с астмой у стран практически одинаковы, резюмировали эксперты во время видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik.

"Часто симптомы астмы могут приходить и уходить, но врач должен довести диагностику до конца. Порой доктор послушал пациента — все хорошо, и дальнейшая диагностика откладывается на годы и даже десятилетия. Я с удивлением и возмущением обнаруживаю порой, что люди могут по двадцать лет пользоваться ингалятором и не иметь диагноза "астма", — рассказала доцент кафедры геронтологии и гериатрии с курсом аллергологии и профпатологии ГУО "Белорусской медицинской академии последипломного образования", аллерголог и иммунолог Татьяна Барановская.



© Sputnik / Виктор Толочко Не навреди себе: астматиков призвали обращаться к врачу

Эксперт из Казахстана, аллерголог, профессор кафедры Медицинского университета Астаны Рафаил Розенсон отметил, что порой родители даже настаивают на том, чтобы ребенку не поставили диагноз "астма".

"Однажды я приехал на вызов в семью сотрудника ГАИ, который уговаривал меня не ставить диагноз сыну, чтобы у того не было проблем, когда решит по стопам отца пойти работать в ГАИ", — рассказал профессор.

Доцент 2-й кафедры детских болезней УО "Белорусский государственный медицинский университет", главный детский пульмонолог Владимир Бобровничий призвал больных астмой вовремя обращаться к врачу. Он также посоветовал внимательно относиться к проветриванию помещений и не допускать сырости в доме.