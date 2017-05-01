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Лукашенко о совместимости в Европе и восстановлении мира в Украине

02.05.2017 14:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Встреча главы государства с дипломатами состоялась во Дворце Независимости в столице. Принимая верительные грамоты у посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, Александр Лукашенко подчеркнул, что официальный Минск готов сделать все необходимое для восстановления мира в Донбассе.

"Белорусы издавна живут в добрососедстве с украинцами, нас объединяют многовековая история и схожая культура, а также тесные экономические связи. Предоставив минскую переговорную площадку для урегулирования ситуации в восточной Украине, мы будем делать все необходимое для восстановления там мира и спокойствия. В этом плане вы можете на нас положиться", — заявил Лукашенко. 

Лукашенко о совместимости в Европе и восстановлении мира в Украине
© Фото: пресс-служба президента
Лукашенко: мы готовы сделать все для восстановления мира в Украине

Обращаясь к дипломатам, президент Беларуси напомнил о том, что в настоящее время Беларусь председательствует в Центральной Европейской инициативе, благодаря чему у республики появились новые возможности для более широкого вовлечения в европейские интеграционные процессы.

По словам белорусского лидера, неслучайно титульной темой белорусского председательства избрано продвижение совместимости в Европе. В контексте нынешней нестабильной обстановки и беспрецедентных вызовов такая совместимость имеет первостепенное значение, подчеркнул белорусский лидер.

"Нынешний год знаменателен тем, что в Минске пройдет сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ — событие для нашей страны и для всей Европы важное и ответственное. На сессии планируется обсудить вопросы укрепления взаимного доверия и сотрудничества в регионе ОБСЕ. Принимая форум, Беларусь имеет возможность начать конструктивный диалог с представителями многих европейских государств", — констатировал президент.

Заявление Александра Лукашенко на встрече с иностранными дипломатами слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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