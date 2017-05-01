

фото: sputnik.by

Отечественные производители текстиля пытаются за счет ценового дисконта удержать позиции на традиционных рынках сбыта, однако такая тактика «съедает» рентабельность предприятий.

С начала года предприятия легпрома прорывались на экспортные рынки преимущественно благодаря понижению цены. Это выглядит несколько странным, если учесть, что в последние месяцы на основных рынках сбыта платежеспособный спрос восстанавливался, пишет "Белорусы и рынок" .

Как свидетельствуют данные Белстата, в январе — феврале 2017 года отечественные предприятия смогли увеличить экспорт наиболее значимых товарных позиций текстиля. Правда, в большинстве случаев рост физических объемов поставок сопровождался снижением средних долларовых цен. В частности, цены на одежду женскую текстильную снизились на 18,6 %, белье нижнее женское трикотажное — на 24,1%; одежду женскую трикотажную — на 37,6%; рубашки мужские текстильные — на 42,9%; свитеры и пуловеры — на 45%. Обвал на 95,3 %(!) экспортных цен на чулочно-носочные изделия и вовсе выглядит странной распродажей, особенно если учесть, что за рубеж реализовано такой продукции на 12,8 млн долларов при увеличении физических объемов поставок в 24 раза.

В последние годы цены на текстиль на наших традиционных рынках сбыта устойчиво снижались ввиду непростой экономической ситуации в постсоветских странах. Дальнейшее удешевление белорусского экспорта откровенно разочаровывает, ведь в 2016 — начале 2017 года экономика России, Казахстана и Украины — наших основных торговых партнеров — начала слать положительные сигналы. Розничные цены на этих рынках достигли дна и кое-где даже пошли в рост, что вкупе с укреплением национальных валют по отношению к доллару должно было способствовать росту долларовых цен при наших экспортных поставках.

Вероятно, у основной массы отечественных производителей не осталось других козырей, кроме ценового, для сохранения и расширения своего присутствия на традиционных рынках сбыта. В частности, при поставках в Россию долларовые цены по различным товарным позициям упали. И это на фоне значительного укрепления российского рубля по отношению к доллару США!

Остается только догадываться, удалось ли поставщикам заложить хоть какую-то маржу в экспортные «распродажи» начала нынешнего года. Ведь в 2015—2016 годах многие компании уже столкнулись с убытками.

Нынешняя ценовая динамика — плохая новость для легпрома, который привык формировать основную выручку и маржу за счет экспортных поставок. Директорам следует с двойным усердием заниматься оптимизацией затрат, чтобы сформировать хоть какую-то рентабельность, а заодно заботиться об изменении производственно-сбытовой стратегии, которая позволит конкурировать не только за счет цены.

Похоже, свободный доступ на емкий рынок ЕАЭС перестал быть фактором, гарантирующим безбедное существование отечест­венной легкой промышленности. Конкуренция на этом рынке достигла такого уровня, когда эффект масштаба уже не работает. Российский рынок оказался не таким уж бездонным, как представ­лялось некоторым.