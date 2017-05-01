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Видеофакт: мрачные скульптуры установили на Зыбицкой и в Верхнем городе
02.05.2017 14:52 — Разное | Sputnik Беларусь
По 10 мая в Верхнем городе, а также на улицах Зыбицкой и Герцена, будут находиться скульптуры и инсталляции в рамках фестиваля ландшафтной архитектуры и дизайна.
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© Sputnik / Мария Амелина
Большинство горожан обращает внимание на необычные композиции из ржавого металла. Лягушка, кенгуру, гигантский комар — работы проекта "Вторая жизнь железяк". А возле Музея минской конки установлен выкованный из металла устрашающий мотоцикл-дракон.
В период фестиваля запланированы лекции, мастер-классы и выступления известных специалистов ландшафтной индустрии.
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С 1 мая в Минске стартовал фестиваль ландшафтной архитектуры и дизайна. Смотрите на видео мрачные скульптуры и инсталляции, которые соорудили дизайнеры.
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