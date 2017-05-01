По 10 мая в Верхнем городе, а также на улицах Зыбицкой и Герцена, будут находиться скульптуры и инсталляции в рамках фестиваля ландшафтной архитектуры и дизайна.

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Гомеле" title="Открытие сезона фонтанов в Гомеле" class=""> © Sputnik / Мария Амелина Сезон фонтанов открыли в Гомеле

Большинство горожан обращает внимание на необычные композиции из ржавого металла. Лягушка, кенгуру, гигантский комар — работы проекта "Вторая жизнь железяк". А возле Музея минской конки установлен выкованный из металла устрашающий мотоцикл-дракон.

В период фестиваля запланированы лекции, мастер-классы и выступления известных специалистов ландшафтной индустрии.