﻿ В Березовском районе Hyundai сбил на трассе лося: животное погибло, 2-летний ребенок в больнице. 21.by
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В Березовском районе Hyundai сбил на трассе лося: животное погибло, 2-летний ребенок в больнице

02.05.2017 15:14 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 29 апреля, около 20.35, на трассе Р136 Войтешин — Хомск — Дрогичин. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


По предварительной информации, 29-летняя водитель Hyundai Accent ехала в направлении Белоозерска. На 2-м километре трассы она совершила наезд на лося, который внезапно выбежал на дорогу.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил 2-летний сын водителя, его госпитализировали. Мальчик ехал на переднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве. Лось погиб.

 
 
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Мальчик ехал на переднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве.

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