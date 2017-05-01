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В Березовском районе Hyundai сбил на трассе лося: животное погибло, 2-летний ребенок в больнице
Авария произошла 29 апреля, около 20.35, на трассе Р136 Войтешин — Хомск — Дрогичин. Об этом
По предварительной информации, 29-летняя водитель Hyundai Accent ехала в направлении Белоозерска. На 2-м километре трассы она совершила наезд на лося, который внезапно выбежал на дорогу.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил 2-летний сын водителя, его госпитализировали. Мальчик ехал на переднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве. Лось погиб.
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Мальчик ехал на переднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве.
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