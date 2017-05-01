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Беларусь снизила экспортные пошлины на нефтепродукты

02.05.2017 15:21 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь снизила экспортные пошлины на нефтепродукты

фото: belta.by

Совет министров Беларуси снизил постановлением №313 от 29.04.2017 года экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы ЕАЭС. Новые ставки вступили в силу с 1 мая этого года.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть снизился на 4,9 доллара до 84 долларов/т, на прямогонный бензины — на 2,6 доллара до 46,2 долларов/т, на товарные бензины — на 1,4 доллара до 25,2 долларов/т, на легкие и средние дистилляты — на аналогичную сумму до уровня в 25,2 доллара/т.

Также 25,2 доллара будет взиматься за каждую тонну экспортированных дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Предыдущий раз пошлины снижались 1 апреля.

 
 
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Совет министров Беларуси снизил постановлением №313 от 29.04.2017 года экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы ЕАЭС. Новые ставки вступили в...

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