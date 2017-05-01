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"Белтелеком" отказался от интернета WiMAX

02.05.2017 15:02 — Разное | Tut.by  
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«Белтелеком» прекращает коммерческое предоставление доступа в интернет на базе технологии WiMAX. Сообщение об этом появилось на сайте оператора связи.


WiMAX-модем от «Белтелекома»

Пользователи потеряли возможность подключиться к Сети через WiMAX с 1 мая этого года. Представители компании отмечают, что абоненты могут воспользоваться «иными способами доступа в сеть Интернет».

Напомним, WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) — это беспроводная сеть городского масштаба, альтернатива кабельным либо DSL-линиям при организации «последней мили» для пользователей сети.

«Белтелеком» представил WiMAX «в качестве инновационной услуги» в 2010 году. Сеть оператора связи работала только в Минске в диапазоне 3,5 ГГц. Абоненты компании получали WiMAX-модемы, которые подключались к «абонентскому оборудованию» через USB. Сразу после запуска технологии в Минске журналистам TUT.BY удавалось достичь показателей около 10 Мбит/с на прием и более 3 Мбит/с на передачу.

До недавнего времени белорусы через WiMAX могли подключиться на тарифы «Домосед старт» (скорость до 3072/512 Кбит/с) за 13 рублей в месяц, «Домосед XXL» (скорость до 4096/512 Кбит/с) за 15,15 рубля или «Комфорт экспресс» (10 Гбайт предоплаченного трафика) за 7,9 рубля.

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Теги: Минск
 
 
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Пользователи потеряли возможность подключиться к сети через WiMAX с 1 мая этого года.

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