«Белтелеком» прекращает коммерческое предоставление доступа в интернет на базе технологии WiMAX. Сообщение об этом появилось на сайте оператора связи.



WiMAX-модем от «Белтелекома»

Пользователи потеряли возможность подключиться к Сети через WiMAX с 1 мая этого года. Представители компании отмечают, что абоненты могут воспользоваться «иными способами доступа в сеть Интернет».

Напомним, WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) — это беспроводная сеть городского масштаба, альтернатива кабельным либо DSL-линиям при организации «последней мили» для пользователей сети.

«Белтелеком» представил WiMAX «в качестве инновационной услуги» в 2010 году. Сеть оператора связи работала только в Минске в диапазоне 3,5 ГГц. Абоненты компании получали WiMAX-модемы, которые подключались к «абонентскому оборудованию» через USB. Сразу после запуска технологии в Минске журналистам TUT.BY удавалось достичь показателей около 10 Мбит/с на прием и более 3 Мбит/с на передачу.

До недавнего времени белорусы через WiMAX могли подключиться на тарифы «Домосед старт» (скорость до 3072/512 Кбит/с) за 13 рублей в месяц, «Домосед XXL» (скорость до 4096/512 Кбит/с) за 15,15 рубля или «Комфорт экспресс» (10 Гбайт предоплаченного трафика) за 7,9 рубля.