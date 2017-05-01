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"Белтелеком" отказался от интернета WiMAX
«Белтелеком» прекращает коммерческое предоставление доступа в интернет на базе технологии WiMAX. Сообщение об этом
Пользователи потеряли возможность подключиться к Сети через WiMAX с 1 мая этого года. Представители компании отмечают, что абоненты могут воспользоваться «иными способами доступа в сеть Интернет».
Напомним, WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) — это беспроводная сеть городского масштаба, альтернатива кабельным либо DSL-линиям при организации «последней мили» для пользователей сети.
«Белтелеком»
До недавнего времени белорусы через WiMAX
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Пользователи потеряли возможность подключиться к сети через WiMAX с 1 мая этого года.
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