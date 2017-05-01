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Украинские пограничники не поверили россиянам и не пустили их в страну

02.05.2017 15:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая — Sputnik. Украинские пограничники не поверили гражданам России, что они туристы, и не пустили их в страну, говорится в сообщении Государственной погранслужбы Украины.

Украинские пограничники не поверили россиянам и не пустили их в страну
© Pixabay
Троих мускулистых белорусов не пустили в Украину

Накануне двое россиян прибыли в киевский аэропорт "Борисполь" из Минска. Во время оформления документ они пытались доказать пограничникам, что приехали в Украину с целью туризма. По их словам, в стране они планировали находиться в течение десяти дней.

"Однако в результате комплексной проверки иностранцы не смогли четко подтвердить цели своего пребывания на территории Украины. О данном факте были проинформированы подразделения СБУ и Нацполиции, а мужчинам отказано в пропуске через государственную границу Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне сотрудники погранслужбы Украины не пустили в страну троих граждан Беларуси. По информации пограничников, белорусы ехали в Одессу для участия в провокационных акциях в день годовщины трагедии 2014 года. Кроме того, не попали в Украину четыре гражданина Кыргызстана и один россиянин. 

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее стало известно, что украинцы усилили меры по противодействию приезду нежелательных лиц, которые могут участвовать в беспорядках в Одессе в день годовщины...

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