МИНСК, 2 мая — Sputnik. Украинские пограничники не поверили гражданам России, что они туристы, и не пустили их в страну, говорится в сообщении Государственной погранслужбы Украины.



© Pixabay Троих мускулистых белорусов не пустили в Украину

Накануне двое россиян прибыли в киевский аэропорт "Борисполь" из Минска. Во время оформления документ они пытались доказать пограничникам, что приехали в Украину с целью туризма. По их словам, в стране они планировали находиться в течение десяти дней.

"Однако в результате комплексной проверки иностранцы не смогли четко подтвердить цели своего пребывания на территории Украины. О данном факте были проинформированы подразделения СБУ и Нацполиции, а мужчинам отказано в пропуске через государственную границу Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне сотрудники погранслужбы Украины не пустили в страну троих граждан Беларуси. По информации пограничников, белорусы ехали в Одессу для участия в провокационных акциях в день годовщины трагедии 2014 года. Кроме того, не попали в Украину четыре гражданина Кыргызстана и один россиянин.