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Минстройархитектуры готово изменить порядок проведения общественных обсуждений

02.05.2017 15:40 — Разное | Tut.by  
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Министерство архитектуры и строительства предлагает горожанам обсудить откорректированное Положение о порядке проведения общественных обсуждений градостроительных проектов.

Корректировки в Положение о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности предложили городские активисты в лице кампании «Генплан — для минчан!» месяц назад.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Министерство архитектуры и строительства рассмотрело корректировки и подготовило новую редакцию Положения, в которую включило почти 2/3 предложений активистов. Теперь откорректированный документ вынесен на общественное обсуждение. Изучить его можно на сайте министерства и до 31 мая прислать свои замечания и предложения на электронную почту mas@mas.by.

Напомним, активисты подготовили целый список изменений в положение. Например, одно из важнейших касалось участия жителей в разработке проекта застройки квартала. Активисты предлагали собирать предложения местных жителей по застройке территории еще до начала разработки проекта. То есть чтобы, прежде чем «рисовать» для района поликлинику, детсад или торговый центр, проектировщики представляли, какие объекты на самом деле нужны местным жителям. Систему оповещения населения о начале общественного обсуждения активисты тоже предлагают расширить при помощи рассылки информации по электронной почте.

 
 
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На суд общественности министерство вынесло откорректированный документ, который регулирует порядок проведения обсуждений.

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