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Белорусские пенсионеры получили скидку на проезд

02.05.2017 15:55 — Разное | БДГ  
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Скидка предоставляется в размере 50% на проезд в поездах региональных линий экономкласса.

Об этом сообщают в пресс-центре БЖД. Там отметили, что с 1 мая до 30 сентября граждане, получающие пенсию любого вида, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда. Эти льготы предусмотрены указом от 29 апреля 2011 года №176 «О государственной поддержке пенсионеров», который действует в период сезонных сельхозработ.

В БЖД отметили, что льгота не будет действовать при проезде в электропоездах региональных линий бизнес-класса (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.

Чтобы приобрести проездные документы со скидкой, пассажиры должны предъявить оригиналы пенсионных удостоверений.

 
 
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Скидка предоставляется в размере 50% на проезд в поездах региональных линий экономкласса.

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