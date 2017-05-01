Скидка предоставляется в размере 50% на проезд в поездах региональных линий экономкласса.

Об этом сообщают в пресс-центре БЖД. Там отметили, что с 1 мая до 30 сентября граждане, получающие пенсию любого вида, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда. Эти льготы предусмотрены указом от 29 апреля 2011 года №176 «О государственной поддержке пенсионеров», который действует в период сезонных сельхозработ.

В БЖД отметили, что льгота не будет действовать при проезде в электропоездах региональных линий бизнес-класса (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.

Чтобы приобрести проездные документы со скидкой, пассажиры должны предъявить оригиналы пенсионных удостоверений.