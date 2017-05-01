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Какие дома капитально отремонтируют в Минске в этом году?

02.05.2017 15:59 — Разное | Tut.by  
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В этом году в столице планируют отремонтировать больше трех сотен жилых домов. Список многоэтажек, в которых проведут капремонт, опубликован на сайте Мингорисполкома.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В список вошли и те дома, где ремонт еще не начинали, и те, где он стартовал или был запланирован на прошлый год.

Во Фрунзенском районе, как в самом большом, под капремонт, вместе с прошлогодними, попало 69 домов. Меньше всего квадратных метров отремонтируют в Октябрьском и Советском районах — по 26 домов в каждом.

Полный список домов можно посмотреть ТУТ.

Коммунальники, напомним, считают, что капремонт существует для восстановления конструкций здания, а не для того, чтобы за счет государства улучшать качества частного жилья.

 
 
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В список Мингорисполкома попало 323 дома, где в этом году планируют провести капремонт.

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