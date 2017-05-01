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Какие дома капитально отремонтируют в Минске в этом году?
В этом году в столице планируют отремонтировать больше трех сотен жилых домов. Список многоэтажек, в которых проведут капремонт, опубликован на сайте Мингорисполкома.
В список вошли и те дома, где ремонт еще не начинали, и те, где он стартовал или был запланирован на прошлый год.
Во Фрунзенском районе, как в самом большом, под капремонт, вместе с прошлогодними, попало 69 домов. Меньше всего квадратных метров отремонтируют в Октябрьском и Советском районах — по 26 домов в каждом.
Полный список домов можно посмотреть
Коммунальники, напомним,
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В список Мингорисполкома попало 323 дома, где в этом году планируют провести капремонт.
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