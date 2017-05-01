В этом году в столице планируют отремонтировать больше трех сотен жилых домов. Список многоэтажек, в которых проведут капремонт, опубликован на сайте Мингорисполкома.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В список вошли и те дома, где ремонт еще не начинали, и те, где он стартовал или был запланирован на прошлый год.

Во Фрунзенском районе, как в самом большом, под капремонт, вместе с прошлогодними, попало 69 домов. Меньше всего квадратных метров отремонтируют в Октябрьском и Советском районах — по 26 домов в каждом.

Полный список домов можно посмотреть ТУТ .

Коммунальники, напомним, считают , что капремонт существует для восстановления конструкций здания, а не для того, чтобы за счет государства улучшать качества частного жилья.