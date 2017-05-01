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LIVE: Путин и Меркель о минских договоренностях и борьбе с терроризмом

02.05.2017 16:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Визит Меркель в Россию приурочен к готовящемуся саммиту "большой двадцатки", который пройдет в Гамбурге в июле.

Предполагается, что лидеры двух стран обсудят ситуацию на Украине, а также вопросы борьбы с терроризмом и сирийскую проблематику. Некоторые эксперты предполагают, что в ходе визита Меркель произойдет "перезагрузка" российско-германских отношений.

Германия является одним из самых важных торговых партнеров России несмотря на то, что объем взаимной торговли между государствами снизился. По итогам прошлого года товарооборот двух стран составил почти 41 миллиард долларов, что на 11,1% меньше, чем в 2015-м. В текущем году эксперты отмечают взаимное оживление двусторонней торговли.

При этом немецкие бизнесмены, которые работают в странах Восточной Европы, в том числе и России, призывали власти своей страны пересмотреть политику санкций в отношении РФ.

 
 
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Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник проводят встречу в Сочи. Смотрите прямую трансляцию с заседания глав государств.

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