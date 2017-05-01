О том, какова ситуация с заболеваемостью астмой в нашей стране, ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев беседовал с доцентом кафедры геронтологии и гериатрии БелМАПО, иммунологом Татьяной Барановской и доцентом 2-й кафедры детских болезней БГМУ, главным детским пульмонологом Владимиром Бобровничим.

"Астма — это хроническое заболевание, которое приходит и остается с человеком навсегда. Если посмотреть официальную статистику, то число больных у нас в 10 раз меньше, чем во всем мире. А то, что количество болеющих растет, это как хорошая новость. Это означает, что у нас улучшается диагностика, и мы вовремя и правильно ставим диагнозы. Проявляются те пациенты, у которых болезнь еще в начальной стадии, и мы можем наиболее легко и дешево помочь остановить ее", — рассказала Барановская.

В настоящее время в числе больных астмой — 300 миллионов человек во всем мире, из них 65 тысяч в Беларуси. По словам специалистов, болезнь начинается на генетическом уровне, а спровоцировать развитие астмы могут неблагоприятные условия окружающей среды, воздействие аллергенов и многие другие факторы.

"Этому заболеванию подвержены лица всех возрастов. Но все-таки есть наследственная предрасположенность, а факторов, которые могут болезнь спровоцировать, становится все больше и больше. И начало действия этих факторов закладывается еще с рождения", — уточнил Бобровничий.

По словам специалистов, вероятность развития астмы выше в том случае, если кто-то из родителей или близких родственников страдает хроническими заболеваниями дыхательных путей или если у человека есть предрасположенность к аллергии. Также в группе риска — курильщики, в том числе и пассивные, и специалисты, работающие в небезопасных, например, пыльных условиях.

Полную версию беседы о развитии астмы и способах борьбы с заболеванием слушайте на радио Sputnik Беларусь.