﻿ Лукашенко поддержал предложение приравнять электронные сигареты к табачным изделиям. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поддержал предложение приравнять электронные сигареты к табачным изделиям

02.05.2017 16:13 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко поддержал предложение приравнять электронные сигареты к табачным изделиям

фото: dneprovec.by

Президент поддержал предложение приравнять электронные сигареты к табачным изделиям по обороту и условиям курения.

Об этом сообщила начальник управления организации торговли и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Виолетта Брезовская по итогам совещания у главы государства о совершенствовании правового регулирования в отдельных сферах экономической деятельности, передает БЕЛТА.

На совещании рассматривался проект декрета о государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения. Учитывая, что они близки по способу потребления, оказываемому эффекту, предлагается применять к ним одинаковые меры госрегулирования.

«Основная новация в том, что мы приравниваем к обороту и условиям курения табачных изделий электронные системы курения и жидкости для них, — пояснила Виолетта Брезовская. — В настоящее время в нашей стране этот вопрос не урегулирован. Мы видим, что электронные системы курения набирают популярность, поэтому было принято решение распространить ограничения и нормы, которые действуют в отношении табачных изделий, и на электронные системы курения».

Планируется запретить рекламу электронных систем курения и их продажу несовершеннолетним. Также будут определены места, где можно реализовывать данные устройства. С 2021 года хотят запретить использование надкассового оборудования для хранения и продажи табачных изделий. «Мы таким образом убираем эту товарную позицию из касс, чтобы дети, которые приобретают другие товары, не видели изображения и пачки табачных изделий», — пояснила начальник управления.
В министерстве считают целесообразным запретить курение на пляжах, в лифтах и автомобилях в присутствии детей до 14 лет.

Президент поручил доработать эти нормы с учетом общественного мнения, а также предусмотреть эффективные механизмы контроля за соблюдением законодательства.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент поддержал предложение приравнять электронные сигареты к табачным изделиям по обороту и условиям курения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
LIVE: Путин и Меркель о минских договоренностях и борьбе с терроризмом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика