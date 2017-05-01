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Комитет Сената США решил пока не готовить новый проект антироссийских санкций

02.05.2017 15:57 — Разное | Ежедневник  
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Комитет Сената США решил пока не готовить новый проект антироссийских санкций

фото: Reuters

Комитет Сената США по международным отношениям не собирается пока готовить проект новых антироссийских санкций.

Глава комитета Боб Коркер заявил, что сенаторы намерены заняться вопросом санкций против Ирана и влиянием России в Восточной Европе, но надеются противостоять Москве, не прибегая к ограничительным мерам, сообщает Politico.
Он сообщил, что хотел бы дождаться завершения расследования, которое сенатский комитет по разведке ведет в отношении якобы имевшего место влияния РФ на выборы президента США.
Коркер подчеркнул, что Сенат пока намерен подождать, но в будущем против России могут быть введены новые ограничения.
С ним не согласился сенатор от Флориды Марко Рубио, который в 2016 году проиграл Дональду Трампу праймериз Республиканской партии. По его мнению, "любое время хорошо для введения новых санкций против РФ".
Проект санкций против Ирана был представлен Коркером в марте и касается мер воздействия на Тегеран в связи с якобы ведущейся им работой по ядерной программе, нарушениями прав человека и поддержкой военных группировок, которые США считают террористическими.
 
 
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Комитет Сената США по международным отношениям не собирается пока готовить проект новых антироссийских санкций.

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