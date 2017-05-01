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Комитет Сената США по международным отношениям не собирается пока готовить проект новых антироссийских санкций.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Комитет Сената США решил пока не готовить новый проект антироссийских санкций Комитет Сената США по международным отношениям не собирается пока готовить проект новых антироссийских санкций.

Глава комитета Боб Коркер заявил, что сенаторы намерены заняться вопросом санкций против Ирана и влиянием России в Восточной Европе, но надеются противостоять Москве, не прибегая к ограничительным мерам, сообщает Politico.Он сообщил, что хотел бы дождаться завершения расследования, которое сенатский комитет по разведке ведет в отношении якобы имевшего место влияния РФ на выборы президента США.Коркер подчеркнул, что Сенат пока намерен подождать, но в будущем против России могут быть введены новые ограничения.С ним не согласился сенатор от Флориды Марко Рубио, который в 2016 году проиграл Дональду Трампу праймериз Республиканской партии. По его мнению, "любое время хорошо для введения новых санкций против РФ".Проект санкций против Ирана был представлен Коркером в марте и касается мер воздействия на Тегеран в связи с якобы ведущейся им работой по ядерной программе, нарушениями прав человека и поддержкой военных группировок, которые США считают террористическими.