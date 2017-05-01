﻿ Обновленный Nissan Terrano - теперь с круиз-контролем и авто-запуском, но прежними моторами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обновленный Nissan Terrano - теперь с круиз-контролем и авто-запуском, но прежними моторами

02.05.2017 16:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Не так давно в Nissan вывели обновленный SUV Terrano на рынок Индии, а на днях модернизированная модель добралась и до России — уже озвучены и рублевые цены на новинку.


Основные изменения затронули оснащение Terrano — автомобиль 2017 модельного года получил систему ЭРА-Глонасс, систему удаленного запуска двигателя, подогрев лобового стекла, белую подсветку бортового компьютера и немного измененной центральной консоли, новую навигационную систему с семидюймовым дисплеем и круиз-контроль с функцией ограничения скорости.


Сиденья кроссовера обшиты износостойкими материалами, появилось новое рулевое колесо. Техника Terrano осталась прежней: под капотом на выбор два бензиновых двигателя объемом 1,6 л (114 л.с.) и 2 л (143 л.с.). Младший из них работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» на машинах с передним приводом. Полноприводной версии полагается 6-ступенчатая «механика». Двухлитровый мотор доступен для полноприводных модификаций Terrano в комбинации с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом».


В России цены на Terrano 2017 модельного года начинаются от 925 тысяч российских рублей (около 16 240 долларов по текущему курсу). Кроссовер с двухлитровым мотором, «автоматом» и в самой богатой комплектации обойдется в 1 млн 220 тысяч рублей (примерно 20 450 долларов).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Nissan Terrano 2017 модельного года технически не изменился, но получил несколько новых опций, среди которых круиз-контроль и система дистанционного запуска двигателя.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поддержал предложение приравнять электронные сигареты к табачным изделиям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика