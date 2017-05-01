Не так давно в Nissan вывели обновленный SUV Terrano на рынок Индии , а на днях модернизированная модель добралась и до России — уже озвучены и рублевые цены на новинку.





Основные изменения затронули оснащение Terrano — автомобиль 2017 модельного года получил систему ЭРА-Глонасс, систему удаленного запуска двигателя, подогрев лобового стекла, белую подсветку бортового компьютера и немного измененной центральной консоли, новую навигационную систему с семидюймовым дисплеем и круиз-контроль с функцией ограничения скорости.





Сиденья кроссовера обшиты износостойкими материалами, появилось новое рулевое колесо. Техника Terrano осталась прежней: под капотом на выбор два бензиновых двигателя объемом 1,6 л (114 л.с.) и 2 л (143 л.с.). Младший из них работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» на машинах с передним приводом. Полноприводной версии полагается 6-ступенчатая «механика». Двухлитровый мотор доступен для полноприводных модификаций Terrano в комбинации с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом».





В России цены на Terrano 2017 модельного года начинаются от 925 тысяч российских рублей (около 16 240 долларов по текущему курсу). Кроссовер с двухлитровым мотором, «автоматом» и в самой богатой комплектации обойдется в 1 млн 220 тысяч рублей (примерно 20 450 долларов).