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Предприятия в Беларуси получат право продавать долги специальным финансовым организациям, сообщил министр финансов Владимир Амарин по итогам совещания о совершенствовании правового регулирования в отдельных сферах экономической деятельности.

Руководитель ведомства представил главе государства проект указа "Об отдельных вопросах финансирования коммерческих организаций под уступку прав (требований)". Данный документ направлен на совершенствование условий для развития финансового рынка, пишет БЕЛТА .

"С принятием данного указа будет внедряться новая схема финансирования. Ее суть в том, что банки и предприятия смогут продать свою дебиторскую задолженность в установленном порядке, чтобы получить деньги для финансирования своих потребностей - кредитования экономики, модернизации предприятий", - рассказал Владимир Амарин.

Такая схема финансирования основана на уступке прав (требований) с последующей эмиссией облигаций. Новыми элементами рынка станут специальные финансовые организации, исключительной деятельностью которых станет проведение секьюритизации, а также специализированные депозитарии, которые будут обеспечивать учет и хранение соответствующих активов.

"В мировой практике такая схема финансирования получила название "секьюритизация". Она широко применяется во всем мире, объемы таких сделок достигают 1,5 трлн долларов в год. Мы также сможем применять эту схему на нашем финансовом рынке, чтобы те накопленные объемы задолженностей можно было трансформировать в реальные, "живые" средства, - отметил министр. - У кого есть задолженность, он сможет ее продать специальной финансовой организации, у которой есть деньги, либо она выпускает, имитирует облигации. Потом уже с должником специальная финансовая организация через специализированный депозитарий урегулирует вопросы погашения задолженности и исполнения обязательств по выпущенным облигациям".

Также проектом указа предусмотрены нормы, которые исключают злоупотребления и нарушения при внедрении и реализации этих новых схем финансирования. В секьюритизации смогут участвовать различные юридические лица: банки, предприятия, лизинговые компании, микрофинансовые организации и другие. При этом объектами секьюритизации - финансовыми активами - могут стать разные виды задолженности, в том числе кредиты, займы, платежи по договорам лизинга, иным видам дебиторской задолженности.