Многократный чемпион мира по муай-тай (тайскому боксу) Андрей Кулебин пропустит чемпионат мира в Минске из-за травмы. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердил главный тренер белорусской команды Михаил Степанов.



Андрей Кулебин. Фото: БЕЛТА

— К сожалению, напомнила о себе старая травма ноги, появилась трещина, откололся кусочек кости, и врачи настояли на пропуске турнира. В весовой категории до 71 кг одного из лидеров команды заменит молодой и талантливый атлет Вадим Васьков. Сборная Беларуси 3 мая заезжает в гостиницу «Планета» и продолжит подготовку к важному турниру. Еще есть над чем поработать, но в целом команда готова неплохо, — отметил Михаил Степанов.

Андрей Кулебин первым из белорусских тайбоксеров в 2008 году был удостоен звания заслуженного мастера спорта Беларуси за победы на чемпионатах мира (IFMA и WMF) и чемпионат мира по кикбоксингу (WAKO). Потеря одного из лидеров существенна, но в составе сборной немало других классных бойцов, способных взойти на пьедестал почета домашнего чемпионата мира: Дмитрий Валент (81 кг), Виталий Гурков (75 кг), Алена Лешкевич (45 кг). Всего в составе хозяев на предстоящий турнир заявили 35 атлетов.

В чемпионате мира планируют принять участие спортсмены из 69 стран. Форум ведущих тайбоксеров в минском Дворце спорта пройдет с 4 по 12 мая под эгидой Международной федерации муай-тай (IFMA). Турнир планирует посетить президент Международной федерации муай-тай (IFMA) Сакчай Тапсуван и генеральный секретарь этой организации Стефан Фокс.

Как сообщалось, в декабре 2016 года муай-тай получил временное признание Международного олимпийского комитета, что позволяет этому виду спорта претендовать на включение в олимпийскую программу.

Организаторами чемпионата мира выступают Министерство спорта и туризма Беларуси, Мингорисполком, Национальный олимпийский комитет, Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса.