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Под Речицей Audi при обгоне протаранила и опрокинула Nissan
ДТП случилось 1 мая, около 19.00, недалеко от деревни Пересвятое Речицкого района, сообщает газета «
По предварительной информации, девушка ехала на Audi 80 в направлении Речицы. При обгоне Nissan Sunny она зацепила обочину, в результате чего Audi занесло и правой стороной отбросило в Nissan, который от удара вылетел в кювет и опрокинулся на крышу.
В аварии никто не пострадал, по факту ДТП проводится проверка.
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ДТП случилось 1 мая, около 19.00, недалеко от деревни Пересвятое Речицкого района.
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