ДТП случилось 1 мая, около 19.00, недалеко от деревни Пересвятое Речицкого района, сообщает газета « Дняпровец ».





По предварительной информации, девушка ехала на Audi 80 в направлении Речицы. При обгоне Nissan Sunny она зацепила обочину, в результате чего Audi занесло и правой стороной отбросило в Nissan, который от удара вылетел в кювет и опрокинулся на крышу.









В аварии никто не пострадал, по факту ДТП проводится проверка.