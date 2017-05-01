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Продолжение российской комедии "Кухня. Последняя битва" обогнало "Форсаж" в прокате Беларуси
По итогам минувших выходных в Минске сменился лидер кассовых сборов: фильм о шеф-поваре Баринове и его команде «
Продолжение шестого сезона сериала «Кухня» — завершение истории про шефа Виктора Баринова и его команды «
Поскольку события развиваются спустя длительное время после шестого сезона, не обошлось и без отсылки к спин-оффу «Отель Элеон», тем самым затронув ностальгические чувства закоренелых фанатов. «Последнюю битву» посмотрели 14 с половиной тысяч человек. Сборы фильма составили 75,1 тысячи.
Лидер прошлого и позапрошлого уикенда американский боевик «
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Третье место, как и на прошлой неделе, занимает патриотический фильм про первый в мире выход человека в космос, совершенный советскими космонавтами —
На четвертой строчке оказалась история об Изумрудном городе. «
Пятое место занимает очередная история с ходячими зверьми-мечтателями. Новый герой мультфильма
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По итогам минувших выходных в Минске сменился лидер кассовых сборов: фильм о шеф-поваре Баринове и его команде "Кухня. Последняя битва" опередил проект "Форсаж 8".
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