﻿ Продолжение российской комедии "Кухня. Последняя битва" обогнало "Форсаж" в прокате Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Продолжение российской комедии "Кухня. Последняя битва" обогнало "Форсаж" в прокате Беларуси

02.05.2017 16:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По итогам минувших выходных в Минске сменился лидер кассовых сборов: фильм о шеф-поваре Баринове и его команде «Кухня. Последняя битва» опередил проект «Форсаж 8». Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.


Продолжение шестого сезона сериала «Кухня» — завершение истории про шефа Виктора Баринова и его команды «Кухня. Последняя битва» возглавляет белорусский кинопрокат. Это уже второй полнометражный фильм, снятый на основе популярного ситкома. Первый, «Кухня в Париже», вышел в 2014 году.

Поскольку события развиваются спустя длительное время после шестого сезона, не обошлось и без отсылки к спин-оффу «Отель Элеон», тем самым затронув ностальгические чувства закоренелых фанатов. «Последнюю битву» посмотрели 14 с половиной тысяч человек. Сборы фильма составили 75,1 тысячи.

Лидер прошлого и позапрошлого уикенда американский боевик «Форсаж 8» расположился на втором месте с результатом в 68, 3 тысячи. Кстати, благодаря «Форсажу 8» 2017-й стал одиннадцатым годом подряд, когда фильмы студии Universal приносят более миллиарда долларов в международном прокате.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Третье место, как и на прошлой неделе, занимает патриотический фильм про первый в мире выход человека в космос, совершенный советскими космонавтами — «Время первых» посмотрели 8 с половиной тысяч человек. Сборы фильма составили 27,9 тысячи.

На четвертой строчке оказалась история об Изумрудном городе. «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» — новая версия знаменитой детской сказки. Героев озвучили Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев и Сергей Шнуров. Картина прибавила к сборам еще 31,2 тысячи.

Пятое место занимает очередная история с ходячими зверьми-мечтателями. Новый герой мультфильма «Рок-дог» отправляется покорять город зверей. Он — пес Боуди, мечтает стать учеником живой рок-легенды. Анимация собрала 11, 5 тысяч просмотров.

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт рэпера Мот.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам минувших выходных в Минске сменился лидер кассовых сборов: фильм о шеф-поваре Баринове и его команде "Кухня. Последняя битва" опередил проект "Форсаж 8".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские предприятия смогут продавать долги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика