По итогам минувших выходных в Минске сменился лидер кассовых сборов: фильм о шеф-поваре Баринове и его команде « Кухня. Последняя битва » опередил проект «Форсаж 8». Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





Продолжение шестого сезона сериала «Кухня» — завершение истории про шефа Виктора Баринова и его команды « Кухня. Последняя битва » возглавляет белорусский кинопрокат. Это уже второй полнометражный фильм, снятый на основе популярного ситкома. Первый, «Кухня в Париже», вышел в 2014 году.

Поскольку события развиваются спустя длительное время после шестого сезона, не обошлось и без отсылки к спин-оффу «Отель Элеон», тем самым затронув ностальгические чувства закоренелых фанатов. «Последнюю битву» посмотрели 14 с половиной тысяч человек. Сборы фильма составили 75,1 тысячи.

Лидер прошлого и позапрошлого уикенда американский боевик « Форсаж 8 » расположился на втором месте с результатом в 68, 3 тысячи. Кстати, благодаря «Форсажу 8» 2017-й стал одиннадцатым годом подряд, когда фильмы студии Universal приносят более миллиарда долларов в международном прокате.

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Третье место, как и на прошлой неделе, занимает патриотический фильм про первый в мире выход человека в космос, совершенный советскими космонавтами — «Время первых» посмотрели 8 с половиной тысяч человек. Сборы фильма составили 27,9 тысячи.

На четвертой строчке оказалась история об Изумрудном городе. « Урфин Джюс и его деревянные солдаты » — новая версия знаменитой детской сказки. Героев озвучили Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев и Сергей Шнуров. Картина прибавила к сборам еще 31,2 тысячи.

Пятое место занимает очередная история с ходячими зверьми-мечтателями. Новый герой мультфильма «Рок-дог» отправляется покорять город зверей. Он — пес Боуди, мечтает стать учеником живой рок-легенды. Анимация собрала 11, 5 тысяч просмотров.

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