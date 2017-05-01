Компания Microsoft сегодня анонсировала новую версию своей операционной системы — Windows 10 S. Это своеобразный ответ Chrome OS (которую разрабатывает Google). Упрощенная система предназначена для слабого «железа» и учреждений образования.





Глава Windows-подразделения Microsoft Терри Майерсон рассказал, что в новой системе смогут работать лишь приложения из Windows Store. Это не означает, что система не поддерживает обычные «десктопные» программы, просто те должны быть загружены разработчиками в онлайн-магазин компании.

Во время презентации Майерсон продемонстрировал поддержку любых аксессуаров и периферийных устройств в Windows 10 S. Кроме того, в новой системе оптимизирован процесс загрузки — с момента включения и до начала работы проходит около 15 секунд.





Первые устройства с Windows 10 S на борту появятся в продаже этим летом и будут стоить (в США) от 189 долларов. В комплект будет включена игра Minecraft: Education Edition.

Для всех учебных заведений (в США) новая Windows будет бесплатной, вместе с ней будет идти также бесплатный пакет Office 365.

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