

фото: spectechzone.com

БелАЗ участвует в тендерах на поставку продукции в Чили и Перу.

Об этом сообщил сегодня первый заместитель генерального директора по технической политике и инновационным технологиям - главный инженер Белорусского автомобильного завода Олег Степук, передает корреспондент БЕЛТА .

"Наши специалисты буквально на днях уезжают на переговоры, - рассказал Олег Степук. - Сейчас мы участвуем в тендере на поставку этих машин".

Речь идет о самосвалах грузоподъемностью 360 и 450 т. По его словам, при удачном раскладе продукция, выпущенная предприятием, может поставляться на рынки Южной Америки. Кроме того, Белорусский автомобильный завод прорабатывает возможность поставок в Канаду.

