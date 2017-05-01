|
Самосвалы БелАЗ могут отправиться в Южную Америку
02.05.2017 17:18 — Разное | Ежедневник
фото: spectechzone.com
БелАЗ участвует в тендерах на поставку продукции в Чили и Перу.
Об этом сообщил сегодня первый заместитель генерального директора по технической политике и инновационным технологиям - главный инженер Белорусского автомобильного завода Олег Степук, передает корреспондент
"Наши специалисты буквально на днях уезжают на переговоры, - рассказал Олег Степук. - Сейчас мы участвуем в тендере на поставку этих машин".
Речь идет о самосвалах грузоподъемностью 360 и 450 т. По его словам, при удачном раскладе продукция, выпущенная предприятием, может поставляться на рынки Южной Америки. Кроме того, Белорусский автомобильный завод прорабатывает возможность поставок в Канаду.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БелАЗ участвует в тендерах на поставку продукции в Чили и Перу.
|
Архив (Разное)
Комментарии