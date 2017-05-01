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Самосвалы БелАЗ могут отправиться в Южную Америку

02.05.2017 17:18 — Разное | Ежедневник  
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Самосвалы БелАЗ могут отправиться в Южную Америку

фото: spectechzone.com

БелАЗ участвует в тендерах на поставку продукции в Чили и Перу.

Об этом сообщил сегодня первый заместитель генерального директора по технической политике и инновационным технологиям - главный инженер Белорусского автомобильного завода Олег Степук, передает корреспондент БЕЛТА

"Наши специалисты буквально на днях уезжают на переговоры, - рассказал Олег Степук. - Сейчас мы участвуем в тендере на поставку этих машин". 

Речь идет о самосвалах грузоподъемностью 360 и 450 т. По его словам, при удачном раскладе продукция, выпущенная предприятием, может поставляться на рынки Южной Америки. Кроме того, Белорусский автомобильный завод прорабатывает возможность поставок в Канаду. 

 
 
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БелАЗ участвует в тендерах на поставку продукции в Чили и Перу.

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