



Альпинисты-любители проводят «Минскую сотку» - 100-километровый пеший марафон для любителей ходьбы

Бегать тоже можно, правилами не запрещается. Собственно говоря, правил-то особых и нет. Мы не стали выдумывать ничего особенного, а просто решили позаимствовать идею, которая уже нашла широкое распространение в соседних странах.

Задача каждого марафонца уложиться в 24-часовой лимит для преодоления всей трассы. Можно идти, бежать, прыгать-скакать, можно идти босиком или в горных ботинках, с рюкзаком или налегке – главное, добраться до финиша.

Прошлогодний «горячий марафон » показал, что задача эта не из легких. Особенно для офисного планктона, который и составляет основную массу альпинистов-любителей.

Первую четверть дистанции ты проходишь налегке, на второй начинаешь понимать, что надо было чаще тренироваться, третью проползаешь со скрипом в суставах и походкой «лыжник в лесу», а вот четвертую… О четвертой четверти я попытаюсь рассказать в конце месяца, после марафона, если получится.

В этом году для простоты навигации участников мы выбрали незатейливый маршрут вдоль Главного канала Вилейско-Минской водной системы. Около трех километров дистанции пролегает вдоль берега Вилейского водохранилища. Маршрут тщательно промерен с учетом отклонений пешеходной тропы от русла канала, особенно в местах расположения насосных станций перекачки воды.

Марафон пройдет по территории двух районов Минской области: Вилейского и Молодеченского. От трассы Р-28 в Радошковичах до песчаного берега Вилейского водохранилища аккурат пятьдесят. Туда обратно – 100!

Старт намечен на 0.00 часов 27 мая от д. Бережок в направлении берега водохранилища. Оттуда начнется длительный 50-километровый спуск в Радошковичи (рельеф канала имеет небольшой уклон на юг).

Последний участок обратно до Бережка чуть меньше четверти всего пути. Впрочем, «мал да удал». Уверен, именно он и доставит массу «удовольствия». И ответит на главный вопрос: кто готов на все сто. Впрочем, у каждого своя «сотка»…