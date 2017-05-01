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Сергей Варивода: Кому по силам «сотка» в день?

02.05.2017 17:16 — Разное | Ежедневник  
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Сергей Варивода: Кому по силам «сотка» в день?

Альпинисты-любители проводят «Минскую сотку» - 100-километровый пеший марафон для любителей ходьбы

       Бегать тоже можно, правилами не запрещается. Собственно говоря, правил-то особых и нет. Мы не стали выдумывать ничего особенного, а просто решили позаимствовать идею, которая уже нашла широкое распространение в соседних странах.

       Задача каждого марафонца уложиться в 24-часовой лимит для преодоления всей трассы. Можно идти, бежать, прыгать-скакать, можно идти босиком или в горных ботинках, с рюкзаком или налегке – главное, добраться до финиша.

       Прошлогодний «горячий марафон» показал, что задача эта не из легких. Особенно для офисного планктона, который и составляет основную массу альпинистов-любителей.

       Первую четверть дистанции ты проходишь налегке, на второй начинаешь понимать, что надо было чаще тренироваться, третью проползаешь со скрипом в суставах и походкой «лыжник в лесу», а вот четвертую… О четвертой четверти я попытаюсь рассказать в конце месяца, после марафона, если получится.

       В этом году для простоты навигации участников мы выбрали незатейливый маршрут вдоль Главного канала Вилейско-Минской водной системы. Около трех километров дистанции пролегает вдоль берега Вилейского водохранилища. Маршрут тщательно промерен с учетом отклонений пешеходной тропы от русла канала, особенно в местах расположения насосных станций перекачки воды.

       Марафон пройдет по территории двух районов Минской области: Вилейского и Молодеченского. От трассы Р-28 в Радошковичах до песчаного берега Вилейского водохранилища аккурат пятьдесят. Туда обратно – 100!

       Старт намечен на 0.00 часов 27 мая от д. Бережок в направлении берега водохранилища. Оттуда начнется длительный 50-километровый спуск в Радошковичи (рельеф канала имеет небольшой уклон на юг).

       Последний участок обратно до Бережка чуть меньше четверти всего пути. Впрочем, «мал да удал». Уверен, именно он и доставит массу «удовольствия». И ответит на главный вопрос: кто готов на все сто. Впрочем, у каждого своя «сотка»… 

 
 
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Альпинисты-любители проводят «Минскую сотку» - 100-километровый пеший марафон для любителей ходьбы

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