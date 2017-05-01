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После поражения от «Городеи» Чиж-младший уволил главного тренера «Динамо-Минск» Боровского

02.05.2017 16:57 — Разное | Ежедневник  
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После поражения от «Городеи» Чиж-младший уволил главного тренера «Динамо-Минск» Боровского

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Исполняющим обязанности главкома столичного клуба станет Сергей Гуренко.

Как сообщается, Сергей Боровский уволен с должности главного тренера ФК «Динамо-Минск» со 2 мая 2017 года. Накануне в очередном туре минское «Динамо» у себя на поле уступило «Городее» - 0:1. Минчане занимает 5-е место после 5 туров с 9 очками.

Отставка Сергея Боровского – первая в этом сезоне для чемпионата Беларуси, но традиционная весенняя для хозяев «Динамо-Минск» Чижей. Большинство прежних главных тренеров минского «Динамо» редко «переживало» весну при Юрии Чиже. В прошлом году его сменил в этой должности сын Сергей, и он продолжает следовать отцовским заветам.     

Также на сайте сообщается, что исполняющим обязанности главного тренера клуба стал Сергей Гуренко, а дублеров возглавил Михаил Мустыгин. 

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Исполняющим обязанности главкома столичного клуба станет Сергей Гуренко.

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