Активисты оппозиции, задержанные после акции накануне, получили по 15 суток административного ареста.

Сегодня в Минске прошли суды над задержанными накануне после акции протеста Павлом Северницем и Максимом Винярским. Поддержать активистов в суд Центрального района пришли Юрий Губаревич, Виталий Рымашевский, Анатолий Лебедько, Алексей Янукевич.

Северинца судила судья Виктория Шабуня, Винярского – Михаил Хома. Винярского судили первым. Он заявил о недоверии судье и попросил об отводе, судья отвод отклонил. При этом активист в ходе слушания заявил, что требует адвоката и рассказал, что не смог ознакомиться с документами по делу - ему их просто не предоставили. В итоге активист получил 15 суток ареста. Он сообщил, что намерен обжаловать решение и будет держать голодовку.

Павла Северинца судили после Винярского. В процессе милиционеры ездили за вторым протоколом: помимо акции 1 мая Северинцу «припомнили» активность в Куропатах 3 марта. Во время суда Северинец также попросил об отводе судьи, который был в итоге отклонен. Тогда Северинец предложил судье «совершить поступок» и подать рапорт об увольнении. Во время суда стало также известно, что задержавшие Северина милиционеры утверждают о том, что «взяли» политика возле метро Октябрьская, тогда как сам Северинец заявил, что его задержали на выходе со станции метро Пушкинская. Суд приговорил политика к 15 суткам ареста.