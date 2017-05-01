

Пицца последние десятилетия стала главной героиней праздничного и семейного стола. Ее можно приготовить дома или заказать пиццу по телефону в пиццерии. Она может заменить завтрак, перекус, обед или ужин. Насчитывают более 200 видов блюда.

Откуда взялась пицца?





История начинается в глубокой древности. Первые люди, научившиеся выпекать лепешки с начинками, дали начало знаменитому на весь мир блюду.

Самым близким вариантом современной пиццы остается лепешка древних греков. Они брали сыр, овощи, зелень и раскладывали их на сырое тесто. Греки называли блюдо “plakuntos” — “печеный плоский хлеб”. Древний Рим называл лепешку “placenta”. Позаимствовав у греков рецепт, они добавили и свои новые ингредиенты.

Несмотря на место происхождения, долгое время такие лепешки были едой бедняков и назывались “фокацциа”. В 16 веке ее стали употреблять и состоятельные люди, так как в нее стали добавлять помидоры, которые завезли в Европу. Сегодня пицца одно из самых популярных блюд и проще простого заказать пиццу домой.

Готовим дома





Конечно, заказать пиццу на дом просто, но попробуйте сделать ее сами. Для приготовления подойдет любая начинка. Применяйте разнообразные соусы и ингредиенты. Рецептом популярной и простой домашней пиццы мы поделимся с вами.

Для теста нам понадобятся: мука — 200 г, дрожжи сухие — 1/3 чайной ложки, молоко — 130 мл, сахар — 1 чайная ложка, соль — 1/3 чайной ложки, масло растительное — 1/2 столовой ложки.

Приготовим тесто. Соединим дрожжи с молоком, сахаром и солью. Дадим отдохнуть опаре 30 мин. Добавим масло, затем муку. Тесто должно быть пластичным и не липким. Когда тесто замешено, дадим ему постоять в холодильнике около 60 минут.

Перейдем к соусу. Пару помидоров порежем мелко и подогреем с 3 столовыми ложками томатного соуса на сковороде. Добавим в соус орегано и базилик.

Пока тесто отдыхает, подготовим начинку. Нарежем все, что мы любим и есть дома: ветчину, сосиски, сладкий перец, оливки. Это блюдо открыто для фантазии: добавить можно в качестве начинки все что угодно. Если сыр у нас твердый, то натрем на терке, если моцарелла, то нарежем пластинками.

Раскатаем тесто, смажем соусом и выложим начинку. Сверху накроем все сыром.

Отправляем блюдо в духовку на 15-20 минут при температуре 200 градусов.

Соус, как в пиццерии





Заказать пиццу или сделать самому с таким же соусом? Окутанный тайнами рецепт соуса для пиццы из пиццерии разоблачен. Готовится он достаточно просто. Он всегда свежий, острый и вкусный. Вам понадобится:

250 г томатной пасты;

600 г пюре из помидор;

1 ложка масла;

зубчик чеснока;

соль;

1/2 ложки сахара;

специи.

В кастрюле разогреть масло, поджарить чеснок. Добавить пюре, пасту, сахар с солью и специи. Закипятить массу. На мелком огне тушить 10 мин.

Выбираем сыр





Часто используют сыры твердых сортов. Они хорошо трутся, образуют красивую корочку. Моцарелла не уступает по популярности. Отлично подходит для нижнего слоя, прекрасно тянется, имеет тонкий запах.

Сыр для пиццы должен быть качественным, без растительных жиров, иметь приятный и нежный вкус, хорошо тянуться. Считается, что для блюда с мясной начинкой отлично дополнит островатый сыр из коровьего молока или сыр из козьего молока. А вот для овощной пиццы с обилием приправ подойдет «пресный» сыр.

Приправы





Идеальные приправы для пиццы, проверенные временем: базилик; орегано; петрушка; розмарин; пеперони; каперсы; лавровый лист; майоран; смесь «Прованские травы».

Несколько советов





Часто блюдо при приготовлении становится жестким, мокрым или сухим. Как этого избежать и получить блюдо, как будто пицца заказана в пиццерии? Тщательно промазывайте тесто соусом, тогда оно не будет жестким и сухим. Температура выпекания должна быть не менее 200 градусов, чтобы оно не осталось сырым.

Что делать, если блюдо прилипает к противню? Не забывайте смазывать противень маслом. Также можно присыпать его немного мукой, сухарями или манкой. Идеальным решением останется использование тефлоновой посуды или пергаментной бумаги.

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