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Большинство россиян не видят альтернативы Путину на выборах президента
02.05.2017 17:48 — Разное | Ежедневник
фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин остаётся единственным человеком в российской политике, которому граждане страны готовы отдать голоса на ближайших президентских выборах.
По данным исследования, 22% россиян хотят смены действующего президента на другого кандидата, однако 64% предпочли бы видеть Путина в качестве лидера страны и в дальнейшем, сообщает
На президентских выборах избиратели голосуют максимально рационально, считает глава правления Центра политических технологий Борис Макаренко.
"В таком контексте альтернативу Владимиру Путину мог бы составить новый сильный публичный политик, которого нет", — отметил он.
Согласно опросу, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, при высокой явке Путин получил бы 48% голосов.
Ранее сообщалось, что 82% россиян одобряют работу Путина на посту президента.
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Президент России Владимир Путин остаётся единственным человеком в российской политике, которому граждане страны готовы отдать голоса на ближайших президентских...
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