«Кто хотел, тот, конечно, был трудоустроен», — сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, комментируя выполнение поручения президента о трудоустройстве всех безработных к 1 мая. При этом число предложений от нанимателей в общереспубликанском банке вакансий выросло до почти 51 тысячи. Для сравнения: в середине марта вакансий было 43,5 тысячи. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие зарплаты сейчас наниматели предлагают соискателям.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Около четверти предложений нанимателей, которые размещены в банке вакансий, — с зарплатой до 265 рублей. Работать за «минималку» предлагают, например, руководителю народного любительского коллектива «Музальянс» во дворце культуры Лиды, сторожу средней школы № 1 в Буда-Кошелево и медицинскому статистику в 18-й городской поликлинике Минска.

Чуть больше двух третьих предложений в банке вакансий — с зарплатой от «минималки» до средней по стране в 770,6 рубля. К примеру, от 700 рублей составит зарплата маляра в столичной компании «Правильное утепление». От 705 рублей обещают платить заместителю начальника управления по труду, занятости и соцзащите Минского райисполкома. Зарплату от 710 рублей предлагают начальнику вычислительного центра могилевского завода «Электродвигатель».

И только около 5% вакансий обещают соискателям доход выше среднего по стране. От 800 рублей предлагают шеф-повару «Лидо». От 830,86 рубля намерены платить начальнику управления активных банковских операций в Банке развития, а командиру в/ч 32885 в Минске — от 890 рублей.

То, что в общереспубликанском банке не стало меньше вакансий, начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун называет «хорошим знаком».

— Мы фиксируем то, что повышается спрос на рабочую силу. Это хорошо, значит, экономика потихоньку оживает и развивается. Нанимателям нужен персонал, — говорит Олег Токун.

Но вместе с тем представитель Минтруда отмечает, что в стране существует проблема дисбаланса спроса и предложения на рынке труда.

— Наниматели ищут работников по одним специальностям, а люди хотят трудоустроиться по другим. И работа есть, и люди есть — но они друг другу не нужны. Речь идет не обязательно о рабочих специальностях. Возможна и другая ситуация: наниматель ищет и не может найти хороших юристов или бухгалтеров. За последние два года увеличилась потребность в специалистах и служащих, а две трети безработных — с рабочей профессией. Выход один — обучение, другого варианта в мире пока не придумали, — резюмирует Олег Токун.