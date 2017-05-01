﻿ В Беларуси расширят способы применения топливных карт для юридических лиц. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси расширят способы применения топливных карт для юридических лиц

02.05.2017 18:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Для юрлиц в Беларуси могут ввести топливные карты. Теперь с их помощью можно будет не только оплатить топливо и проезд по платным дорогам, но и приобрести сопутствующие товары на заправках. Проект указа «О топливных картах» обсудили на совещании у президента по вопросам совершенствования правового регулирования в отдельных сферах экономической деятельности.


Фото: grodno.in

Александр Лукашенко идею более широкого использования топливных карт поддержал, но поручил доработать документ в части защиты прав потребителей. Необходимо создать исчерпывающий перечень организаций, которые будут выпускать карты.

С помощью топливных карт можно будет не только заплатить за проезд по платным дорогам, заправиться топливом, но и купить другие услуги и товары на АЗС.

Раньше топливными картами можно было лишь оплатить проезд по платным дорогам. Также различные организации уже порядка 20 лет используют чипы для заправки топливом. Теперь эти устройства тоже отнесут к топливным картам.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При помощи этих карт можно будет не только заправиться, но и оплатить проезд по платным дорогам.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Северинец и Винярский получили по 15 суток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика