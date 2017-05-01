Для юрлиц в Беларуси могут ввести топливные карты. Теперь с их помощью можно будет не только оплатить топливо и проезд по платным дорогам, но и приобрести сопутствующие товары на заправках. Проект указа «О топливных картах» обсудили на совещании у президента по вопросам совершенствования правового регулирования в отдельных сферах экономической деятельности.



Фото: grodno.in

Александр Лукашенко идею более широкого использования топливных карт поддержал, но поручил доработать документ в части защиты прав потребителей. Необходимо создать исчерпывающий перечень организаций, которые будут выпускать карты.

С помощью топливных карт можно будет не только заплатить за проезд по платным дорогам, заправиться топливом, но и купить другие услуги и товары на АЗС.

Раньше топливными картами можно было лишь оплатить проезд по платным дорогам. Также различные организации уже порядка 20 лет используют чипы для заправки топливом. Теперь эти устройства тоже отнесут к топливным картам.