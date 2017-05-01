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Дуэль "Столицы" и ВРЗ за 2 тура до плей-офф и другие события ЧБ по мини-футболу
Еще в воскресенье, 30 апреля, «УВД-Динамо» и «Лидсельмаш» своим противостоянием закрывали игровую
Однако всё внимание в этом туре будет приковано к Гомелю. Здесь встретятся главные фавориты сезона — «Столица» и ВРЗ. И пусть минчане впереди сразу на 5 баллов и, будем объективны, практически обеспечили себе победу в «регулярке», предстоящее дерби от этого своих красок не теряет. Ведь для «вагоноремонтников» является принципиальным вопрос мести за разгромное гостевое поражение от «Столицы» в первом круге (1:4).
Плюс, кто знает, возможно, в последнем туре «Охрана-Динамо» преподнесет сенсацию (выиграет у «Столицы»), и тогда у ВРЗ все-таки появится шанс зацепиться за первое место по итогам «гладкого» чемпионата (при условии победы над «Столицей» в 29-м туре).
«Лидсельмаш» дома примет БЧ. Лидчане «зависли» в турнирной таблице (опережают МАПИД на 4 балла, отставая от ВРЗ на такое же количество очков), что, с одной стороны, служит поводом для досады (хотелось бы располагаться выше), а с другой — позволяет доигрывать первую часть чемпионата в спокойном режиме.
У БЧ схожая история: подняться выше седьмого места уже невозможно, а преимущество над девятым составляет шесть очков (нужно очень постараться, чтобы, имея такой солидный гандикап, не попасть в плей-офф).
Описанная ситуация дает возможность соперникам не расходовать лишние силы, перед решающими матчами сезона дав отдохнуть своим лидерам.
МАПИД после обидного поражения в прошлом туре от «Борисова-900» (2:3) будет искать утешения в матче с «АК Южный». Аутсайдеры из Гомельской области уже давно не решают никаких турнирных задач (тринадцатое место), поэтому сложно представить, что может помешать «домостроителям» взять нужные три очка в игре с ними.
«Борисов-900» в домашнем матче с «Дорожником» будет изо всех сил стараться добыть победу. Вероятно, что перед плей-офф многие команды начнут прикидывать турнирные расклады, пытаясь в первой стадии нокаут-раунда подобрать себе соперника удобнее, и пока для «Борисова» таким оппонентом видится скорее ВРЗ, нежели «Столица». Впрочем, борисовская команда славится своей крайней неуступчивостью, поэтому независимо от планов тренерского штаба в Борисове ожидается приятный для местной публики зрелищный матч.
29-й тур
1 мая
ЦКК (Светлогорск) 1−5 «Аматар» (Брест)
3 мая
«Форте» (Могилев) — «Динамо-БНТУ» (Минск)
«Охрана-Динамо» (Минск) — «Витэн» (Орша)
ВРЗ (Гомель) — «Столица» (Минск)
«Гранит» (Микашевичи) — «УВД-Динамо» (Гродно)
«Лидсельмаш» (Лида) — БЧ (Гомель)
«Борисов-900» (Борисов) — «Дорожник» (Минск)
«АК Южный» (Гомельская область) — МАПИД (Минск).
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Еще в воскресенье, 30 апреля, "УВД-Динамо" и "Лидсельмаш" своим противостоянием закрывали игровую программу 28-го тура, а уже в понедельник, 1 мая, поединком "Аматара" с...
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