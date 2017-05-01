Еще в воскресенье, 30 апреля, «УВД-Динамо» и «Лидсельмаш» своим противостоянием закрывали игровую программу 28-го тура , а уже в понедельник, 1 мая, поединком «Аматара» с ЦКК стартовал предпоследний, 29-й, тур «гладкого» чемпионата, в котором брестская команда ожидаемо переиграла аутсайдера чемпионата ЦКК со счетом 5:1.

Однако всё внимание в этом туре будет приковано к Гомелю. Здесь встретятся главные фавориты сезона — «Столица» и ВРЗ. И пусть минчане впереди сразу на 5 баллов и, будем объективны, практически обеспечили себе победу в «регулярке», предстоящее дерби от этого своих красок не теряет. Ведь для «вагоноремонтников» является принципиальным вопрос мести за разгромное гостевое поражение от «Столицы» в первом круге (1:4).



Фото: МФК «Столица»

Плюс, кто знает, возможно, в последнем туре «Охрана-Динамо» преподнесет сенсацию (выиграет у «Столицы»), и тогда у ВРЗ все-таки появится шанс зацепиться за первое место по итогам «гладкого» чемпионата (при условии победы над «Столицей» в 29-м туре).

Команды И В Н П М О 1. Столица 28 22 4 2 128−47 70 2. ВРЗ 28 21 2 5 120−55 65 3. Лидсельмаш 28 19 4 5 119−53 61 4. МАПИД 28 17 6 5 99−54 57 5. Дорожник 28 18 3 7 101−60 57 6. Витэн 28 16 8 4 108−66 56 7. Борисов-900 28 13 5 10 88−77 44 8. БЧ 28 13 5 10 77−68 44 9. Гранит 28 11 5 12 109−121 38 10. УВД-Динамо 28 11 5 12 79−98 38 11. Форте 28 9 6 13 73−88 33 12. Охрана-Динамо 28 8 4 16 81−84 28 13. АК Южный 28 6 1 21 55−101 19 14. Аматар 29 5 4 20 64−116 19 15. Динамо-БНТУ 28 3 2 23 63−142 11 16. ЦКК 29 1 0 28 49−183 3

«Лидсельмаш» дома примет БЧ. Лидчане «зависли» в турнирной таблице (опережают МАПИД на 4 балла, отставая от ВРЗ на такое же количество очков), что, с одной стороны, служит поводом для досады (хотелось бы располагаться выше), а с другой — позволяет доигрывать первую часть чемпионата в спокойном режиме.

У БЧ схожая история: подняться выше седьмого места уже невозможно, а преимущество над девятым составляет шесть очков (нужно очень постараться, чтобы, имея такой солидный гандикап, не попасть в плей-офф).

Описанная ситуация дает возможность соперникам не расходовать лишние силы, перед решающими матчами сезона дав отдохнуть своим лидерам.

МАПИД после обидного поражения в прошлом туре от «Борисова-900» (2:3) будет искать утешения в матче с «АК Южный». Аутсайдеры из Гомельской области уже давно не решают никаких турнирных задач (тринадцатое место), поэтому сложно представить, что может помешать «домостроителям» взять нужные три очка в игре с ними.

«Борисов-900» в домашнем матче с «Дорожником» будет изо всех сил стараться добыть победу. Вероятно, что перед плей-офф многие команды начнут прикидывать турнирные расклады, пытаясь в первой стадии нокаут-раунда подобрать себе соперника удобнее, и пока для «Борисова» таким оппонентом видится скорее ВРЗ, нежели «Столица». Впрочем, борисовская команда славится своей крайней неуступчивостью, поэтому независимо от планов тренерского штаба в Борисове ожидается приятный для местной публики зрелищный матч.

29-й тур

1 мая

ЦКК (Светлогорск) 1−5 «Аматар» (Брест)

3 мая

«Форте» (Могилев) — «Динамо-БНТУ» (Минск)

«Охрана-Динамо» (Минск) — «Витэн» (Орша)

ВРЗ (Гомель) — «Столица» (Минск)

«Гранит» (Микашевичи) — «УВД-Динамо» (Гродно)

«Лидсельмаш» (Лида) — БЧ (Гомель)

«Борисов-900» (Борисов) — «Дорожник» (Минск)

«АК Южный» (Гомельская область) — МАПИД (Минск).